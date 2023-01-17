Глава Госсовета Крыма предложил лишать гражданства сограждан, покинувших Россию

Людей, покинувших Россию во время проведения специальной военной операции на Украине, необходимо ограничивать в правах вплоть до лишения гражданства. Такое мнение высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Все более активно в обществе и властных структурах разворачивается дискуссия о том, каковы должны быть последствия для тех, кто покинул страну, бросил Родину в критический момент… На мой взгляд, ограничивать надо как раз в тех правах, которыми они пренебрегли,— в гражданских. И нужен закон, четко оговаривающий степень поражения в правах в зависимости от характера деяния — вплоть до лишения гражданства. Они сами себя в этих правах и обязанностях ограничивают. Вот и пусть получают»,— написал спикер республиканского парламента в своем Telegram-канале.

По его словам, главное для российских властей — не ущемить чье-либо благосостояние, а восстановить справедливость.

Напомним, вопрос о конфискации имущества у граждан России, которые не поддерживают СВО, покинули страну и критикуют действия ее властей, поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, «уехавшие негодяи» чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В связи с этим он предложил дополнить ряд статей УК пунктом о конфискации имущества.

Александр Дремлюгин, Симферополь