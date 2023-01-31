США отправили Украине больше 60 БМП Bradley

Американские власти отправили Украине первую партию боевых машин пехоты (БМП) Bradley. В нее вошли больше 60 машин. В общей сложности Вашингтон ранее утвердил передачу Киеву 109 БМП.

Транспортное командование вооруженных сил США сообщило, что груз на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина). В сообщении на сайте командования опубликованы фото транспортировки Bradley. Для перевозки было зафрахтовано судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen.

США впервые анонсировали передачу Bradley Украине в совместном заявлении президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в начале февраля. В первый пакет помощи вошли 50 БМП. Еще 59 машин вошли в другой пакет поддержки Киева, который был объявлен 19 января.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Леонид Уварчев