Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США отправили Украине больше 60 БМП Bradley

Американские власти отправили Украине первую партию боевых машин пехоты (БМП) Bradley. В нее вошли больше 60 машин. В общей сложности Вашингтон ранее утвердил передачу Киеву 109 БМП.

Транспортное командование вооруженных сил США сообщило, что груз на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина). В сообщении на сайте командования опубликованы фото транспортировки Bradley. Для перевозки было зафрахтовано судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen.

США впервые анонсировали передачу Bradley Украине в совместном заявлении президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в начале февраля. В первый пакет помощи вошли 50 БМП. Еще 59 машин вошли в другой пакет поддержки Киева, который был объявлен 19 января.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...