Посольство РФ: заявление Джонсона об угрозе от Путина ведет к эскалации в Европе

Посольство России в Лондоне раскритиковало слова экс-премьера Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин угрожал ему ударом ракетой. Дипмиссия считает, что британский политик исказил содержание беседы, которая состоялась в начале февраля 2022 года, на «прямо противоположное значение». По мнению дипломатов такие заявления наряду с призывами в британском парламенте встретиться «лицом к лицу с Россией» ведут к военно-политической эскалации в Европе.

«Хотели бы особо подчеркнуть — эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости "встретиться с Россией лицом к лицу", ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше»,— говорится в комментарии посольства. По его мнению, британцам стоит задуматься, осознают ли «представители правящего политического класса страны степень ответственности за свои безрассудные заявления, и просчитывают ли их возможные последствия».

«Хотелось бы успокоить экс-премьера — ему ничего не угрожает»,— говорится в сообщении российской дипмиссии. Она, кроме всего прочего, обвинила господина Джонсона в «сознательном нарушении конфиденциальности переговоров двух лидеров».

Посольство напомнило позицию Кремля: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее обвинил господина Джонсона во лжи. По его словам, никаких угроз не было, а господин Путин «отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО, размещение ракет у наших границ значит, что любая из них долетит до Москвы за считаные минуты». «Руководство России неоднократно, в т.ч. публично, заявляло о том, что в случае размещения натовских ракет близ российско-украинской границы их подлетное время до центральной части России, до Москвы уменьшилось бы до 7–8 минут. Именно эта мысль была доведена до британца»,— объяснила российская дипмиссия.

Борис Джонсон рассказал подробности своего разговора с Владимиром Путиным до ввода войск РФ на Украину в документальном фильме BBC «Путин против Запада». Выдержки из него приводили британские СМИ. По словам британского политика, он убеждал российского президента, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, а тот якобы угрожал нанести по нему удар ракетой.

Леонид Уварчев