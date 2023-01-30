Песков обвинил Джонсона во лжи за слова об угрозах Путина нанести по нему ракетный удар

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он назвал ложными заявления политика о том, что Владимир Путин пригрозил ему ракетным ударом в прошлом году.

«То, что сказал Джонсон,— это неправда. Точнее, это ложь. Это или сознательная ложь — тогда надо спросить у Джонсона, зачем он это сделал. Или это несознательно. И фактически он не понял, о чем с ним Путин говорил. Тогда становится не по себе из-за собеседников нашего президента. Я знаю, о чем там шла речь. Это ложь. Никаких угроз не было. Говоря о вызовах, он отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО, то размещение ракет у наших границ значит, что любая из них долетит до Москвы за считаные минуты. Очень неловкая ситуация»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.

Борис Джонсон поделился воспоминаниями о телефонном разговоре, который состоялся 2 февраля 2022 года после его визита на Украину в документальном фильме BBC «Путин против Запада», который должен выйти сегодня, 30 января, вечером. Кремль о том разговоре сообщал, что Владимир Путин заявил о неготовности НАТО адекватно реагировать на российские озабоченности по гарантиям безопасности. По версии же Бориса Джонсона, российский президент сказал ему во время разговора о возможности вступления в НАТО Украины следующую фразу: «Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом роде».

Дмитрий Песков также предложил дождаться выхода всего фильма. И если он весь такой, то «не тратить на него время».