Борис Джонсон заявил, что Путин до ввода войск РФ на Украину пригрозил ему ракетой

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон (2019–2022) раскрыл подробности телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным до ввода войск на Украину. По словам британского политика, он убеждал российского президента, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, а тот якобы угрожал нанести по нему удар ракетой.

«Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете"»,— рассказал господин Джонсон (цитата по Sky News). «Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде»,— добавил политик.

Господин Джонсон рассказал, что во время переговоров призывал РФ отказаться от эскалации. Он говорил, что это приведет к усилению поддержки Украины и расширению НАТО.

Речь идет о телефонном разговоре, который состоялся 2 февраля после визита господина Джонсона на Украину. Кремль тогда сообщал, что господин Путин во время диалога заявил о неготовности НАТО адекватно реагировать на российские озабоченности по гарантиям безопасности. Также, как сообщали российские власти, прошел подробный обмен мнениями о внутриукраинском кризисе и по предоставлению России долгосрочных гарантий безопасности. Даунинг-стрит по итогам переговоров в начале февраля сообщал, что лидеры согласились, что ухудшение ситуации на Украине не отвечает ничьим интересам. Господин Джонсон, как утверждали британские власти, заявил, что «любое дальнейшее российское вторжение на украинскую территорию стало бы трагическим просчетом» и что у Украины есть право на вступление в НАТО с учетом политики «открытых дверей».

Леонид Уварчев