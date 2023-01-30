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Мобилизованный не устоял перед «Славянкой»

Липчанин получил два года поселения за 12 дней «отдыха» в баре

Мобилизованным жителям Черноземья начали выносить приговоры за самовольное оставление места службы. В рамках одного из них житель Липецкой области получил редкое по этой статье наказание — два года колонии-поселения вместо участия в боевых действиях за то, что сбежал из части и 12 дней «с целью отдохнуть» провел в баре, употребляя спиртное. Пока случаи оставления частей мобилизованными редки — приговоры чаще выносятся в отношении контрактников, которым назначают штрафы или условный срок.

Военная полиция забрала мобилизованного липчанина из бара после почти двух недель «отдыха»

Военная полиция забрала мобилизованного липчанина из бара после почти двух недель «отдыха»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Военная полиция забрала мобилизованного липчанина из бара после почти двух недель «отдыха»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владимирский гарнизонный военный суд опубликовал приговор мобилизованному жителю Липецкой области Виталию Рязанову. Ему назначили два года колонии-поселения за самовольное оставление места службы, совершенное в период мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

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Виталий Рязанов был призван военным комиссариатом Измалковского района Липецкой области 28 сентября 2022 года, с 6 октября он приравнен (как и другие мобилизованные) к военнослужащим по контракту. Из приговора следует, что около 23:00 18 октября боец «с целью временно уклониться от прохождения военной службы и отдохнуть от выполнения своих служебных обязанностей, без уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств» перелез через забор и отправился в гриль-бар «Славянка» в Коврове. Там 30 октября его задержала военная полиция.

Виталий Рязанов полностью признал вину. По его показаниям, он 18 октября решил «отдохнуть от военной службы и продолжить употреблять спиртные напитки». Сначала он оказался в кафе неподалеку от войсковой части, но вечером оно закрылось. Военнослужащий перебрался в «Славянку», где и находился до 30 октября. В нем он и ночевал за столиком, следует из показаний сотрудников бара. Рязанов прожил бы там и дольше, но около семи утра 30 октября трое мобилизованных (включая Рязанова) якобы начали «нарушать общественный порядок» в баре, после чего были доставлены при помощи полицейских в военную комендатуру.

Пока осужденный отсутствовал в части, его сослуживцев эшелоном отправили к границе — в Белгородскую область. «Незаконность своих действий он осознавал. Вместе с тем цели вовсе уклониться от прохождения военной службы не имел, а лишь хотел временно отдохнуть от военной службы»,— отмечается в приговоре. При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние Виталия Рязанова, отсутствие у него судимости, его состояние здоровья, а также наличие малолетнего ребенка.

Отягчающих обстоятельств суд не обнаружил, поэтому снизил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. Впрочем, в приговоре отмечено, что подсудимый «отрицательно» характеризуется за период службы (за какой именно период, не указывается).

Представляющий интересы Виталия Рязанова адвокат Андрей Федосов сказал «Ъ-Черноземье», что не может комментировать приговор, потому что гарнизонный суд «взял подписку о неразглашении»: «А почему суд опубликовал приговор, я не знаю». Исходя из данных 2-го Западного окружного военного суда, жалоба на приговор в апелляционную инстанцию не поступала.

О судьбе двух мобилизованных, доставленных в комендатуру вместе с господином Рязановым, в приговоре ничего не говорится. Всего во Владимирский гарнизонный военный суд (в этом регионе проходит подготовку часть мобилизованных из Курской, Липецкой и Орловской областей) с момента объявления мобилизации поступило пять уголовных дел о самовольном оставлении места службы. При этом только три из них квалифицированы по отягчающим частям о совершении преступлений в период мобилизации (приговор по одному из них не опубликован; согласно другому уехавший домой на рейсовом автобусе мобилизованный, отсутствовавший полторы недели, получил один год в колонии-поселении).

В регионах Черноземья случаев самовольного оставления части в период после объявления мобилизации насчитывается около двух десятков — в целом на уровне, соответствующем периоду до начала СВО, следует из данных гарнизонных военных судов. При этом все приговоры вынесены без учета новых отягчающих положений.

В Курской и Белгородской областях с начала частичной мобилизации было выявлено около десятка случаев самовольного оставления части, следует из данных Курского гарнизонного военного суда. Вынесено девять приговоров, опубликовано четыре из них. Речь о мобилизованных в них не идет. В двух случаях суды назначали штрафы (один контрактник для «отдыха» уехал к семье, второй — к супруге), еще в двух — условные сроки (контрактник решил «продлить отпуск», срочник уехал к подруге, а к командованию явился по первому же звонку прокурора). Воронежский гарнизонный военный суд вынес два приговора по делам об оставлении места службы, поступившим в суд после начала мобилизации, но они не опубликованы.

В Тамбовский гарнизонный военный суд (Тамбовская и Липецкая области) поступило одно дело, но, согласно приговору, преступление было совершено еще летом (контрактник получил ограничения по службе на девять месяцев). Брянский гарнизонный военный суд с момента мобилизации вынес 13 приговоров в связи с оставлением части, из которых опубликовано восемь. Идет ли речь о Брянской или Орловской области, из данных суда неясно, при этом ни один опубликованный приговор мобилизованных не касается.

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Собеседник «Ъ-Черноземье» в адвокатском сообществе отметил, что назначаемое владимирским судом наказание в виде колонии-поселения мобилизованные могут расценивать как «избавление от боевых действий»: «Но есть примеры и того, как приговоренные к сроку в колонии-поселении добровольно отправляются в зону спецоперации».

Олег Мухин

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