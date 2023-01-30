Мобилизованный не устоял перед «Славянкой»

Мобилизованным жителям Черноземья начали выносить приговоры за самовольное оставление места службы. В рамках одного из них житель Липецкой области получил редкое по этой статье наказание — два года колонии-поселения вместо участия в боевых действиях за то, что сбежал из части и 12 дней «с целью отдохнуть» провел в баре, употребляя спиртное. Пока случаи оставления частей мобилизованными редки — приговоры чаще выносятся в отношении контрактников, которым назначают штрафы или условный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военная полиция забрала мобилизованного липчанина из бара после почти двух недель «отдыха»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Военная полиция забрала мобилизованного липчанина из бара после почти двух недель «отдыха»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владимирский гарнизонный военный суд опубликовал приговор мобилизованному жителю Липецкой области Виталию Рязанову. Ему назначили два года колонии-поселения за самовольное оставление места службы, совершенное в период мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Виталий Рязанов был призван военным комиссариатом Измалковского района Липецкой области 28 сентября 2022 года, с 6 октября он приравнен (как и другие мобилизованные) к военнослужащим по контракту. Из приговора следует, что около 23:00 18 октября боец «с целью временно уклониться от прохождения военной службы и отдохнуть от выполнения своих служебных обязанностей, без уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств» перелез через забор и отправился в гриль-бар «Славянка» в Коврове. Там 30 октября его задержала военная полиция.

Виталий Рязанов полностью признал вину. По его показаниям, он 18 октября решил «отдохнуть от военной службы и продолжить употреблять спиртные напитки». Сначала он оказался в кафе неподалеку от войсковой части, но вечером оно закрылось. Военнослужащий перебрался в «Славянку», где и находился до 30 октября. В нем он и ночевал за столиком, следует из показаний сотрудников бара. Рязанов прожил бы там и дольше, но около семи утра 30 октября трое мобилизованных (включая Рязанова) якобы начали «нарушать общественный порядок» в баре, после чего были доставлены при помощи полицейских в военную комендатуру.

Пока осужденный отсутствовал в части, его сослуживцев эшелоном отправили к границе — в Белгородскую область. «Незаконность своих действий он осознавал. Вместе с тем цели вовсе уклониться от прохождения военной службы не имел, а лишь хотел временно отдохнуть от военной службы»,— отмечается в приговоре. При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние Виталия Рязанова, отсутствие у него судимости, его состояние здоровья, а также наличие малолетнего ребенка.

Отягчающих обстоятельств суд не обнаружил, поэтому снизил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. Впрочем, в приговоре отмечено, что подсудимый «отрицательно» характеризуется за период службы (за какой именно период, не указывается).

Представляющий интересы Виталия Рязанова адвокат Андрей Федосов сказал «Ъ-Черноземье», что не может комментировать приговор, потому что гарнизонный суд «взял подписку о неразглашении»: «А почему суд опубликовал приговор, я не знаю». Исходя из данных 2-го Западного окружного военного суда, жалоба на приговор в апелляционную инстанцию не поступала.

О судьбе двух мобилизованных, доставленных в комендатуру вместе с господином Рязановым, в приговоре ничего не говорится. Всего во Владимирский гарнизонный военный суд (в этом регионе проходит подготовку часть мобилизованных из Курской, Липецкой и Орловской областей) с момента объявления мобилизации поступило пять уголовных дел о самовольном оставлении места службы. При этом только три из них квалифицированы по отягчающим частям о совершении преступлений в период мобилизации (приговор по одному из них не опубликован; согласно другому уехавший домой на рейсовом автобусе мобилизованный, отсутствовавший полторы недели, получил один год в колонии-поселении).

В регионах Черноземья случаев самовольного оставления части в период после объявления мобилизации насчитывается около двух десятков — в целом на уровне, соответствующем периоду до начала СВО, следует из данных гарнизонных военных судов. При этом все приговоры вынесены без учета новых отягчающих положений.

В Курской и Белгородской областях с начала частичной мобилизации было выявлено около десятка случаев самовольного оставления части, следует из данных Курского гарнизонного военного суда. Вынесено девять приговоров, опубликовано четыре из них. Речь о мобилизованных в них не идет. В двух случаях суды назначали штрафы (один контрактник для «отдыха» уехал к семье, второй — к супруге), еще в двух — условные сроки (контрактник решил «продлить отпуск», срочник уехал к подруге, а к командованию явился по первому же звонку прокурора). Воронежский гарнизонный военный суд вынес два приговора по делам об оставлении места службы, поступившим в суд после начала мобилизации, но они не опубликованы.

В Тамбовский гарнизонный военный суд (Тамбовская и Липецкая области) поступило одно дело, но, согласно приговору, преступление было совершено еще летом (контрактник получил ограничения по службе на девять месяцев). Брянский гарнизонный военный суд с момента мобилизации вынес 13 приговоров в связи с оставлением части, из которых опубликовано восемь. Идет ли речь о Брянской или Орловской области, из данных суда неясно, при этом ни один опубликованный приговор мобилизованных не касается.

Собеседник «Ъ-Черноземье» в адвокатском сообществе отметил, что назначаемое владимирским судом наказание в виде колонии-поселения мобилизованные могут расценивать как «избавление от боевых действий»: «Но есть примеры и того, как приговоренные к сроку в колонии-поселении добровольно отправляются в зону спецоперации».

Олег Мухин