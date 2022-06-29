Налогоплательщикам выставили счет

Законопроект о переходе с 2023 года на обязательный механизм единого налогового счета вчера одобрен Госдумой в решающем, втором чтении. Новый способ расчета с государством коснется практически всех налогов, за исключением НДФЛ для иностранцев, налога на самозанятых, госпошлины и сборов за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов. Несмотря на просьбы крупного бизнеса отложить введение нового механизма из-за возможного роста издержек, сроки его запуска остались прежними. При этом депутаты пошли навстречу предпринимателям и несколько сдвинули единые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, а также расширили возможности распоряжения свободными средствами на едином счете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федеральная налоговая служба во главе с Даниилом Егоровым уверена, что сама разберется с распределением поступлений от налогоплательщиков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Федеральная налоговая служба во главе с Даниилом Егоровым уверена, что сама разберется с распределением поступлений от налогоплательщиков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госдума во втором чтении одобрила вчера проект изменений в Налоговый кодекс (НК), разработанный депутатами совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС) и внедряющий систему единого налогового счета (ЕНС). Суть механизма заключается в формировании единого сальдо расчетов между налогоплательщиком и государством. Делается это в развитие концепции единого налогового платежа (ЕНП), который в экспериментальном и добровольном режиме будет взиматься во второй половине этого года.

Согласно законопроекту, каждому налогоплательщику в Федеральном казначействе будет открыт единый счет, на который надо будет перечислять ЕНП с указанием лишь ИНН и суммы платежа — ФНС самостоятельно зачет эти средства в счет уплаты всех налогов. Предполагается, что такой подход позволит исключить наличие у налогоплательщиков одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов, а также избавит их от заполнения массы платежных поручений. Последнее должно сократить количество ошибок, которых, по данным ФНС, насчитывается около 30 млн в год. Срок внедрения ЕНС, несмотря на просьбы крупных компаний об отсрочке (они опасались роста издержек из-за необходимости перестройки бизнес-процессов, см. “Ъ” от 26 апреля), остался прежним — начало 2023 года.

Вчера на пленарном заседании зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева сообщила о внесенных ко второму чтению поправках. Законопроект предусматривает единые сроки сдачи отчетности и уплаты налога, ко второму чтению по просьбе бизнеса их несколько сдвинули — с 20-го и 25-го числа каждого месяца на 25-е и 28-е соответственно. Еще одной поправкой введен список исключений — налогов, которые могут быть уплачены вне ЕНП. Это налог на профессиональный доход, который уплачивают самозанятые, сборы за пользование объектами животного мира и водными биоресурсами, госпошлина (кроме уплачиваемой по исполнительному листу) и НДФЛ с иностранцев, работающих в России.

При втором чтении были расширены возможности налогоплательщиков распоряжаться своим положительным налоговым сальдо, то есть свободными денежными средствами на едином счете, превышающими сумму подлежащих уплате налогов. Изначально проект предполагал, что эти средства могут быть в заявительном порядке зачтены в счет уплаты налогов иного лица или же возвращены налогоплательщику. Теперь дополнительно допускается возможность зачисления этих средств в счет уплаты предстоящих налогов (по аналогии с возможностью распоряжения переплатой, предусмотренной действующим НК). При этом, как сообщила Ольга Ануфриева, по просьбе регионов в переходных положениях законопроекта предусмотрено, что имеющиеся сейчас переплаты не будут изыматься из бюджетов субъектов РФ и учитываться в сальдо ЕНС. «Регионам не надо будет отдавать те деньги, на которые они уже рассчитывают»,— пояснила депутат. В частности, как следует из поправок, суммы излишне уплаченного компаниями налога на прибыль будут засчитываться без их заявления в счет предстоящих платежей в бюджеты.

Евгения Крючкова