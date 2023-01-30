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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД России Руденко обсудил с послом Японии отношения между странами

Замглавы МИД России Андрей Руденко провел встречу с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. На встрече обсуждали «наиболее острые вопросы двусторонних отношений», в том числе санкции Японии против России. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

«Привлекли внимание японской стороны к серии недружественных шагов, предпринятых за последнее время администрацией Ф.Кисиды в отношении России, включая анонсированный 27 января очередной санкционный "пакет". Настоятельно призвали Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений»,— сказано в сообщении ведомства.

27 января Япония объявила о заморозке активов 22 физических и трех юридических лиц из России. Под новый пакет санкций попали министр юстиции Константин Чуйченко, первый зампред правительства Андрей Белоусов и глава ЦИКа Элла Памфилова. Также с 3 февраля вступит в силу запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинских изделий, роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Подробнее о новых санкциях — в материале «Ъ FM» «Санкции ширятся».

Олеся Павленко

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