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Коммерсантъ FM
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Наставник недолгого действия

В «Эвертоне» Фрэнк Лэмпард продержался еще меньше, чем в «Челси»

Знаменитого в прошлом футболиста Фрэнка Лэмпарда преследуют неудачи в попытках раскрутить тренерскую карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Лэмпард, в 2021 году уволенный посреди своего второго сезона в «Челси», в новой команде — «Эвертоне» — продержался всего 12 месяцев. В момент увольнения наставника клуб, кадровые возможности которого хоть и не выглядели шикарными, но и явно не предполагали катастрофического падения, делил в чемпионате страны последнее место с «Саутгемптоном», а побед в турнире не знал с октября.

Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Эвертон» в текущем чемпионате Англии выиграл лишь три встречи из 20 и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице

Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Эвертон» в текущем чемпионате Англии выиграл лишь три встречи из 20 и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице

Фото: Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lis, Jason Cairnduff / Reuters

Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Эвертон» в текущем чемпионате Англии выиграл лишь три встречи из 20 и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице

Фото: Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lis, Jason Cairnduff / Reuters

В очень громкое футбольное событие в Англии превратилось увольнение с поста главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда. К нему привели катастрофические результаты ливерпульского клуба в текущем сезоне. Отставка Лэмпарда состоялась вскоре после поражения «Эвертона» — 0:2 — от «Вест-Хэма» в 21-м туре чемпионата Англии. Оно продлило серию матчей команды без побед, открывшуюся еще в октябре прошлого года, до восьми.

«Эвертон», который выиграл в первенстве лишь три встречи из 20, занимает в настоящий момент предпоследнюю строчку в турнирной таблице, имея столько же очков, сколько находящийся на последней «Саутгемптон».

Примечательно это событие прежде всего из-за бэкграунда центрального его персонажа. 44-летний Фрэнк Лэмпард — один из самых знаменитых английских футболистов недавнего прошлого. Он долго был лидером полузащиты «Челси» и сборной Англии. С лондонским клубом Лэмпард взял множество трофеев, включая три золота национального первенства и титул победителя Лиги чемпионов 2012 года. Помимо этого ему досталось несколько престижных индивидуальных наград. Например, Английская футбольная ассоциация (FA) в 2004 и 2005 годах признала его лучшим игроком страны.

В конце предыдущего десятилетия Фрэнк Лэмпард решил начать тренерскую карьеру, и старт ее получился чрезвычайно эффектным, таким, который наводил на мысли о роскошном продолжении. Первым клубом Лэмпарда стал выступавший во втором по рангу дивизионе «Дерби». И он с ходу едва не вывел его в дивизион высший, срезавшись лишь в решающем матче стыкового турнира против «Астон Виллы».

Эта осечка между тем нисколько не смутила менеджмент команды, которая принесла славу Фрэнку Лэмпарду. Летом 2019 года он подписал трехлетний контракт с «Челси», чьи поклонники восторженно восприняли назначение на ключевой пост клубной легенды. Но реальность совершенно не совпала с ожиданиями.

В дебютном для Лэмпарда-тренера лондонском сезоне «Челси» финишировал в чемпионате четвертым и добрался до финала Кубка Англии, а второй, несмотря на мощную летнюю трансферную кампанию, выруливал к настоящему краху.

Клуб-гранд расстался с Фрэнком Лэмпардом в январе 2021 года, занимая девятую позицию в чемпионате, а последовавшие за отставкой события лишь подчеркнули правильность такого шага. С Томасом Тухелем, которому доверили освобожденный Лэмпардом пост, «Челси» весной подобрался вплотную к топ-тройке первенства, а также выиграл Лигу чемпионов.

Фрэнк Лэмпард, однако, достаточно быстро нашел новую и тоже довольно престижную работу. «Эвертон», который, конечно, не входит в список английских футбольных гигантов, но часто держится рядом с ними, заменил им ровно год назад опытного испанца Рафаэля Бенитеса: при нем ливерпульцы никак не могли далеко отпрыгнуть от «зоны вылета». Остаток предыдущего сезона вышел для Лэмпарда не таким уж плохим, поскольку «Эвертон» закончил чемпионат 16-м, а вот первая половина сезона текущего — просто кошмарной.

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Надо сказать, что положение ливерпульцев в таблице абсолютно не соответствует их возможностям. Летом они продали в «Тоттенхем» ведущего форварда Ришарлисона, но в заявке «Эвертона» по-прежнему немало классных игроков вроде Джордана Пикфорда, Идриссы Гейе, Амаду Онаны, Шимуса Коулмена, Йерри Мины. Transfermarkt оценивает ее стоимость в €409 млн, и это 11-й показатель в АПЛ. Впрочем, известный в прошлом футболист, а ныне эксперт BBC Гэри Невилл предположил, что проблемы «Эвертона», не исключено, не только в тренере, но и в нетерпеливом менеджменте, обратив внимание на то, что за прошедшие десять лет клубом, которым владеет Фархад Мошири, успели поруководить семь разных по стилистике наставников: Роберто Мартинес, Рональд Куман, Сэм Эллардайс, Марку Силва, Карло Анчелотти, Бенитес и Лэмпард.

В Англии уже пользуются популярностью ставки на то, кто будет восьмым. Выше всех котируется аргентинец Марсело Бьелса, которого в 2022 году выгнал «Лидс». Но в шорт-листе возможных претендентов на вакантную должность есть еще несколько имен, включая имя игравшего с Лэмпардом за сборную Англии выдающегося форварда Уэйна Руни.

Алексей Доспехов

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