Наставник недолгого действия

Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Эвертон» в текущем чемпионате Англии выиграл лишь три встречи из 20 и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице



Фото: Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lis, Jason Cairnduff / Reuters