АвтоВАЗ планирует нарастить производство на бывшей площадке Nissan в Петербурге до 60 тыс. машин за год

В 2024 году АвтоВАЗ планирует выпустить с конвейеров бывшего завода автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге 40-60 тыс. машин, сообщил гендиректор компании Максим Соколов. До конца 2023 года планы на новые мощности у компании гораздо скромне

«Перспективы хорошие: мощности этой площадки в пиковый период — более 110 тыс. автомобилей в год. В рамках 2024 года мы можем произвести 40-60 тыс., в зависимости от рынка и задач по продвижению бренда Lada»,— сказал господин Соколов в разговоре с изданием «Деловой Петербург».

Глава АвтоВАЗа добавил, что компания ведет «успешные» переговоры с китайскими партнерами о поставках комплектующих. Сейчас уже ведется подготовка контрактов.

«По традиционному модельному ряду будем также последовательно работать над восстановлением опций, которые пока недоступны, — это системы ABS и шестнадцатиклапанный двигатель. Последний рассчитываем ставить на наши модели уже в мае текущего года»,

Напомним, бывшую площадку Nissan в Петербурге после ухода корейского автоконцерна из РФ приобрел в собственность подведомстекнный Минпромторгу НАМИ, после чего актив был передан в управление АвтоВАЗа. Компания планирует выпускать на площадке автомобили более дорогого класса, чем основная линейка, и электромобили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший завод Nissan в Петербурге возглавил топ-менеджер АвтоВАЗа.

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