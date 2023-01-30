Госдуму ставят на защиту канона

Чеченские парламентарии внесли в Госдуму поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», прямо запрещающие признавать ряд мусульманских религиозных текстов экстремистскими материалами. Это касается сборников хадисов (предание о словах и действиях пророка Мухаммада) и трудов четырех исламских канонических школ — Ханафитского, Маликитского, Шафиитского и Ханбалитского мазхабов. Инициативе предшествовало вызвавший большой резонанс судебное решение о включении в список экстремистских материалов переводов сборника хадисов «Сахих аль-Бухари». Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, поддержавший законопроект, обратил внимание “Ъ” на то, что сборники хадисов — «второй источник исламских знаний после Корана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель парламента Чеченской Республики, герой России Магомед Даудов (в центре) в парламенте Чечни

Фото: Парламент Чеченской Республики Председатель парламента Чеченской Республики, герой России Магомед Даудов (в центре) в парламенте Чечни

Фото: Парламент Чеченской Республики

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки в ст. 3 закона «О противодействии экстремистской деятельности». «Библия, иные священные христианские писания, Коран, сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы), Танах и Ганджур, являющиеся основными источниками вероучения и неотъемлемой частью культурного и исторического наследия соответствующих религий, их содержание и цитаты из них, как в тексте первоисточника, так и в переводах на языки народов РФ, не могут быть признаны экстремистскими материалами» — в такой редакции предлагается изложить указанную норму.

Авторы инициативы в пояснительной записке ссылаются на ст. 28 Конституции, гарантирующую свободу вероисповедания.

Они напоминают, что принятыми в ноябре 2015 года поправками ни основополагающие религиозные тексты (Библия, Коран, Танах и Ганджур), ни их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. Однако предметом судебного разбирательства часто выступают «другие религиозные литературно-письменные памятники, являющиеся каноническими источниками вероучения традиционных мировых религий, что приводит к общественному резонансу и массовым возмущениям». Чеченские парламентарии в связи с этим называют сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы), которые являются «основными источниками вероучения и неотъемлемой частью религии ислам после священной книги мусульман Корана».

«Воспрепятствование со стороны государства таким источникам, по сути, ущемляет свободу вероисповедания и умаляет религиозные чувства верующих»,— говорится в пояснительной записке.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин полагает, что поправки появились на волне громкого скандала, связанного с включением в список экстремистских материалов переводов сборника хадисов «Сахих аль-Бухари». Дело инициировала Приволжская транспортная прокуратура после изъятия в 2017 году сборника и еще пяти книг на таможне в аэропорту Казани. В декабре 2021 года Лаишевский райсуд Татарстана признал упомянутый труд экстремистским материалом, а 5 июля 2022 года Верховный суд республики подтвердил решение. После этого муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил о «проблеме судебных разбирательств, связанных с запретом мусульманской литературы». Он предложил создать «общероссийский богословский орган по предпечатной экспертизе» религиозных текстов (“Ъ” об этом сообщал 4 сентября 2022 года). Господин Самигуллин, сославшись на информацию от главы Чечни Рамзана Кадырова, тогда сообщил в своем Telegram-канале, что конфликт не прошел мимо администрации президента России: «Рамзан Ахматович Кадыров сообщает, что руководители с пониманием отнеслись к возмущениям наших единоверцев, мусульманских религиозных и общественных деятелей и оперативно среагировали, дав поручения ответственным лицам проработать вопрос о том, чтобы оградить тексты и переводы с достоверными хадисами от признания их экстремистскими наряду с другими священными писаниями».

В запретном списке Минюста упомянутое издание представлено так: «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составил Имам Абу аль-Аббас Ахмад бин Абд аль-Латыф аз-Зубайди, перевод с арабского Абдулла Нирша, 5-е издание, исправленное, М.: Умма, 2007, 960 страниц (печатное издание №4), за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана».

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов обратил внимание “Ъ” на то, что сборники хадисов — «второй источник исламских знаний после Корана».

«Мы всецело поддерживаем законотворческую инициативу чеченского парламента,— заявил муфтий.— Как и священный Коран, сборники хадисов, содержащие информацию о словах и поступках пророка Мухаммада (мир ему), являются для мусульман источниками права, вероучения и руководством по применению религиозных предписаний на практике». Он добавил, что законопроект «призван не допустить ситуации, когда проверенные веками канонические тексты признаются экстремистскими».

Роман Лункин считает, что документ имеет все шансы на принятие: «Защита свободы совести верующих, в частности мусульман, в России отвечает политике власти по отстаиванию традиционных ценностей — все это делает проект закона достаточно перспективным».

Павел Коробов