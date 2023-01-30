Форвард на миллион

В возрасте 84 лет скончался один из самых ярких форвардов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бобби Халл. В 1960-е Халл был эталоном хоккейного снайпера, а в начале 1970-х — первым в своем виде, кому дали контракт стоимостью более $1 млн в год. Получил он его, сбежав из НХЛ в пытавшийся конкурировать с ней новый чемпионат — Всемирную хоккейную ассоциацию (ВХА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бобби Халл стал первым в истории НХЛ хоккеистом, преодолевшим отметку в 50 голов в регулярном чемпионате

Фото: AP Бобби Халл стал первым в истории НХЛ хоккеистом, преодолевшим отметку в 50 голов в регулярном чемпионате

Фото: AP

В 1998 году в Москве проходил традиционный для тех времен предсезонный турнир — Кубок «Спартака», и в числе его почетных гостей был человек, похожий на архетипичного простоватого американского дедушку-фермера — такого, каким его изображают в голливудских фильмах: клетчатая рубашка, добрая улыбка, морщины на опаленном солнцем лице, лучащиеся радостью нехитрых повседневных забот глаза. Собственно, сам гость не скрывал, что сельское хозяйство его интересует не меньше, чем хоккей, и даже попросил свозить его на экскурсию на подмосковную ферму.

Впрочем, у публики он, конечно, ассоциировался все-таки исключительно с хоккеем, и на объявление имени этого человека она реагировала удивительно живо. Выяснилось, что в России на рубеже веков все-таки знают о канадце, чей пик славы пришелся на 1960-е.

В ту эпоху Бобби Халл был очень особенной фигурой для НХЛ — даже на фоне других очень особенных фигур вроде Бобби Орра, Фила Эспозито, Горди Хоу, Фрэнка Маховлича. Во всяком случае, именно с Халлом долго ассоциировался образ эталонного снайпера.

К нему быстро приклеилась кличка Golden Jet. Он, блондин с волосами золотистого цвета, действительно перемещался по ледовой площадке в темпе реактивного истребителя. В НХЛ уже тогда существовали довольно продвинутые штуковины, с помощью которых можно было, например, измерить, насколько быстро игрок передвигается по льду. Так вот, однажды такой прибор зафиксировал, как Халл разогнался почти до 48 км/ч — чудовищная скорость. А другой прибор показал, что до 190 км/ч с гаком разогналась шайба после его щелчка. И это тоже грандиозная цифра. Особенно если учесть, что, как считалось, щелчок у Бобби Халла слабее броска, ради хлесткости которого он научился сгибать прямой крюк деревянной (до применения композитных материалов было еще далеко) клюшки в дугу: обычный сейчас трюк, но тогда — по сути, прорыв.

Резвые ноги, крепкие руки, нацеленность на ворота и отличное взаимопонимание с партнером по «Чикаго Блэкхокс», тонким и щедрым центрфорвадом Стэном Микитой, позволили Халлу заработать множество призов.

Кубок Стэнли они с Микитой взяли, правда, всего один раз — в 1961 году, зато нападающий чикагцев получил кучу индивидуальных наград. В 1960-м, 1962-м и 1966-м он становился лучшим бомбардиром чемпионата НХЛ, в 1965-м и 1966-м — самым ценным игроком, во втором случае — после того как первым в истории лиги забросил в регулярном чемпионате более 50 шайб. А альтернатива на позиции левого крайнего в символической сборной по итогам первенства на протяжении всех полутора десятков сезонов Халла в НХЛ находилась ему крайне редко: в общей сложности у него десять попаданий в нее.

Последнее случилось в 1972 году, то есть накануне главной хоккейной битвы всех времен, в которой сборная СССР впервые рубилась с настоящей, составленной из профессионалов сборной Канады. Бобби Халл должен был в ней играть, но, в отличие от Микиты и брата Денниса, тоже нападающего, не сыграл.

Одновременно с Суперсерией свой чемпионат запускала Всемирная хоккейная ассоциация, решившая, что сумеет составить конкуренцию НХЛ, и переманивавшая оттуда игроков. Большинство звезд воздерживались от прыжка в неизвестность. Халл согласился, сказав, когда сообщили об интересе к нему в ВХА, как ему казалось, ради шутки, что уйдет туда только за миллион. $1 млн — в начале 1970-х это была сумма для хоккея фантастическая, эквивалентная, может быть, сегодняшним $50 млн или чему-то в этом роде.

Бен Хатскин, хозяин одного из сформировавших раскольническую лигу клубов, согласился дать Халлу десятилетний контракт на $1,75 млн в год.Клубом этим был «Виннипег Джетс», и, уже давно выйдя на пенсию и переключившись на сельскохозяйственные заботы, Бобби Халл признавался, что не помнит, откуда взялось так удачно совпавшее с его известной всей Канаде кличкой название.

Ну, вроде бы дело в том, что все тогда напевали «Benny and the Jets» Элтона Джона, и решающую роль, получается, сыграло имя владельца. Но факт, что прилипчивый хит вышел все же чуточку позже, чем образовалась хоккейная команда.

Отрезок карьеры Бобби Халла в просуществовавшей недолго и потерпевшей в конце концов финансовый крах ВХА вышел совсем неплохим. Кубок Avco, местный аналог Кубка Стэнли, он завоевал трижды, персональных трофеев тоже добавил в послужной список прилично. А еще худо-бедно заполнил пробел в биографии, по поводу которого переживал, увидев в 1972 году в статусе обычного зрителя, насколько хороша таинственная советская школа. С ней он сразился в 1974-м. В той Суперсерии сборной СССР противостояла сборная ВХА. Она была, понятно, послабее энхаэловской и уступила сопернику, одержав в восьми матчах лишь одну победу и в трех встречах добившись ничьей. Но сам Бобби Халл, теперь ветеран, вышел из нее героем, оказавшись на верхушке списка и бомбардиров (девять очков), и снайперов (семь голов) противостояния. Еще через десять лет Халла включили в Зал хоккейной славы, а в 2009-м в нем очутился его сын, который — редкий случай — унаследовал от отца выдающийся снайперский дар.

Алексей Доспехов