Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Форвард на миллион

Умер легендарный хоккейный снайпер Бобби Халл

В возрасте 84 лет скончался один из самых ярких форвардов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бобби Халл. В 1960-е Халл был эталоном хоккейного снайпера, а в начале 1970-х — первым в своем виде, кому дали контракт стоимостью более $1 млн в год. Получил он его, сбежав из НХЛ в пытавшийся конкурировать с ней новый чемпионат — Всемирную хоккейную ассоциацию (ВХА).

Бобби Халл стал первым в истории НХЛ хоккеистом, преодолевшим отметку в 50 голов в регулярном чемпионате

Бобби Халл стал первым в истории НХЛ хоккеистом, преодолевшим отметку в 50 голов в регулярном чемпионате

Фото: AP

Бобби Халл стал первым в истории НХЛ хоккеистом, преодолевшим отметку в 50 голов в регулярном чемпионате

Фото: AP

В 1998 году в Москве проходил традиционный для тех времен предсезонный турнир — Кубок «Спартака», и в числе его почетных гостей был человек, похожий на архетипичного простоватого американского дедушку-фермера — такого, каким его изображают в голливудских фильмах: клетчатая рубашка, добрая улыбка, морщины на опаленном солнцем лице, лучащиеся радостью нехитрых повседневных забот глаза. Собственно, сам гость не скрывал, что сельское хозяйство его интересует не меньше, чем хоккей, и даже попросил свозить его на экскурсию на подмосковную ферму.

Впрочем, у публики он, конечно, ассоциировался все-таки исключительно с хоккеем, и на объявление имени этого человека она реагировала удивительно живо. Выяснилось, что в России на рубеже веков все-таки знают о канадце, чей пик славы пришелся на 1960-е.

В ту эпоху Бобби Халл был очень особенной фигурой для НХЛ — даже на фоне других очень особенных фигур вроде Бобби Орра, Фила Эспозито, Горди Хоу, Фрэнка Маховлича. Во всяком случае, именно с Халлом долго ассоциировался образ эталонного снайпера.

К нему быстро приклеилась кличка Golden Jet. Он, блондин с волосами золотистого цвета, действительно перемещался по ледовой площадке в темпе реактивного истребителя. В НХЛ уже тогда существовали довольно продвинутые штуковины, с помощью которых можно было, например, измерить, насколько быстро игрок передвигается по льду. Так вот, однажды такой прибор зафиксировал, как Халл разогнался почти до 48 км/ч — чудовищная скорость. А другой прибор показал, что до 190 км/ч с гаком разогналась шайба после его щелчка. И это тоже грандиозная цифра. Особенно если учесть, что, как считалось, щелчок у Бобби Халла слабее броска, ради хлесткости которого он научился сгибать прямой крюк деревянной (до применения композитных материалов было еще далеко) клюшки в дугу: обычный сейчас трюк, но тогда — по сути, прорыв.

Резвые ноги, крепкие руки, нацеленность на ворота и отличное взаимопонимание с партнером по «Чикаго Блэкхокс», тонким и щедрым центрфорвадом Стэном Микитой, позволили Халлу заработать множество призов.

Кубок Стэнли они с Микитой взяли, правда, всего один раз — в 1961 году, зато нападающий чикагцев получил кучу индивидуальных наград. В 1960-м, 1962-м и 1966-м он становился лучшим бомбардиром чемпионата НХЛ, в 1965-м и 1966-м — самым ценным игроком, во втором случае — после того как первым в истории лиги забросил в регулярном чемпионате более 50 шайб. А альтернатива на позиции левого крайнего в символической сборной по итогам первенства на протяжении всех полутора десятков сезонов Халла в НХЛ находилась ему крайне редко: в общей сложности у него десять попаданий в нее.

Последнее случилось в 1972 году, то есть накануне главной хоккейной битвы всех времен, в которой сборная СССР впервые рубилась с настоящей, составленной из профессионалов сборной Канады. Бобби Халл должен был в ней играть, но, в отличие от Микиты и брата Денниса, тоже нападающего, не сыграл.

Одновременно с Суперсерией свой чемпионат запускала Всемирная хоккейная ассоциация, решившая, что сумеет составить конкуренцию НХЛ, и переманивавшая оттуда игроков. Большинство звезд воздерживались от прыжка в неизвестность. Халл согласился, сказав, когда сообщили об интересе к нему в ВХА, как ему казалось, ради шутки, что уйдет туда только за миллион. $1 млн — в начале 1970-х это была сумма для хоккея фантастическая, эквивалентная, может быть, сегодняшним $50 млн или чему-то в этом роде.

Бен Хатскин, хозяин одного из сформировавших раскольническую лигу клубов, согласился дать Халлу десятилетний контракт на $1,75 млн в год.Клубом этим был «Виннипег Джетс», и, уже давно выйдя на пенсию и переключившись на сельскохозяйственные заботы, Бобби Халл признавался, что не помнит, откуда взялось так удачно совпавшее с его известной всей Канаде кличкой название.

Ну, вроде бы дело в том, что все тогда напевали «Benny and the Jets» Элтона Джона, и решающую роль, получается, сыграло имя владельца. Но факт, что прилипчивый хит вышел все же чуточку позже, чем образовалась хоккейная команда.

Отрезок карьеры Бобби Халла в просуществовавшей недолго и потерпевшей в конце концов финансовый крах ВХА вышел совсем неплохим. Кубок Avco, местный аналог Кубка Стэнли, он завоевал трижды, персональных трофеев тоже добавил в послужной список прилично. А еще худо-бедно заполнил пробел в биографии, по поводу которого переживал, увидев в 1972 году в статусе обычного зрителя, насколько хороша таинственная советская школа. С ней он сразился в 1974-м. В той Суперсерии сборной СССР противостояла сборная ВХА. Она была, понятно, послабее энхаэловской и уступила сопернику, одержав в восьми матчах лишь одну победу и в трех встречах добившись ничьей. Но сам Бобби Халл, теперь ветеран, вышел из нее героем, оказавшись на верхушке списка и бомбардиров (девять очков), и снайперов (семь голов) противостояния. Еще через десять лет Халла включили в Зал хоккейной славы, а в 2009-м в нем очутился его сын, который — редкий случай — унаследовал от отца выдающийся снайперский дар.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Как сложились судьбы хоккеистов, игравших со сборной СССР в 1972 году

Предыдущая фотография
Сентябрь 1972 года был месяцем хоккея и в СССР, и в Канаде

Сентябрь 1972 года был месяцем хоккея и в СССР, и в Канаде

Фото: Melchior DiGiacomo / Getty Images

Кен Драйден и защитник Род Силинг не дают пробить по воротам Валерию Васильеву

Кен Драйден и защитник Род Силинг не дают пробить по воротам Валерию Васильеву

Фото: AP

«Совершенно очевидно, что русские — интересные ребята. Было бы здорово потолковать с ними о хоккее. Да вообще о чем угодно. Но никак не получается» (Кен Драйден, «Хоккей на высшем уровне»)

«Совершенно очевидно, что русские — интересные ребята. Было бы здорово потолковать с ними о хоккее. Да вообще о чем угодно. Но никак не получается» (Кен Драйден, «Хоккей на высшем уровне»)

Фото: David Cooper / Toronto Star / Getty Images

Брэд Парк пытается прервать атаку Валерия Харламова

Брэд Парк пытается прервать атаку Валерия Харламова

Фото: Melchior DiGiacomo / Getty Images

Брэд Парк редко ходит на хоккейные матчи, так как не любит любителей автографов

Брэд Парк редко ходит на хоккейные матчи, так как не любит любителей автографов

Фото: Dave Kotinsky / Getty Images

Серж Савар (второй слева, между братьями Питером и Фрэнком Маховличами) не вышел на поле в первой игре серии, из-за травмы колена пропустил четвертую и пятую игру, и таким образом отсутствовал на всех трех играх, выигранных сборной СССР

Серж Савар (второй слева, между братьями Питером и Фрэнком Маховличами) не вышел на поле в первой игре серии, из-за травмы колена пропустил четвертую и пятую игру, и таким образом отсутствовал на всех трех играх, выигранных сборной СССР

Фото: Ron Bull / Toronto Star / Getty Images

На рынке недвижимости Серж Савар добился гораздо больших успехов, чем в хоккее

На рынке недвижимости Серж Савар добился гораздо больших успехов, чем в хоккее

Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters

Деннис Халл (справа) надеется на то, что пас от Жана Рателя не перехватит Виктор Кузькин или Юрий Блинов

Деннис Халл (справа) надеется на то, что пас от Жана Рателя не перехватит Виктор Кузькин или Юрий Блинов

Фото: Melchior DiGiacomo / Getty Images

В 2019 году Деннис Халл еще раз вышел на лед во время посвященной ему торжественной церемонии перед матчем его родной команды Chicago Blackhawks с Calgary Flames

В 2019 году Деннис Халл еще раз вышел на лед во время посвященной ему торжественной церемонии перед матчем его родной команды Chicago Blackhawks с Calgary Flames

Фото: Matt Marton / AP

Празднование 45-летия Суперсерии. Сочи, 2017 год. В среднем ряду слева направо – Деннис Халл, Пэт Стэплтон, президент РФ Владимир Путин

Празднование 45-летия Суперсерии. Сочи, 2017 год. В среднем ряду слева направо – Деннис Халл, Пэт Стэплтон, президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Почта России в 2000 году первой выпустила марку, посвященную ««матчу советских хоккеистов с канадскими профессионалами». В 2017 году марка, посвященная Суперсерии, была выпущена в Канаде, а также на рынке появились фальшивые блоки марок, якобы выпущенные в Гане, Демократической Республике Конго, Мозамбике, Руанде и на Мальдивах

Почта России в 2000 году первой выпустила марку, посвященную ««матчу советских хоккеистов с канадскими профессионалами». В 2017 году марка, посвященная Суперсерии, была выпущена в Канаде, а также на рынке появились фальшивые блоки марок, якобы выпущенные в Гане, Демократической Республике Конго, Мозамбике, Руанде и на Мальдивах

Фото: Почта России

Пол Хендерсон (в центре) — автор решающего гола Суперсерии

Пол Хендерсон (в центре) — автор решающего гола Суперсерии

Фото: Melchior DiGiacomo / Getty Images

Мог ли Пол Хендерсон в 1972 году представить, что выходит на лед в свитере стоимостью более $1 млн?

Мог ли Пол Хендерсон в 1972 году представить, что выходит на лед в свитере стоимостью более $1 млн?

Фото: Mike Cassese / Reuters

Памятный знак, установленный к 25-летию Суперсерии у Зала хоккейной славы в Торонто

Памятный знак, установленный к 25-летию Суперсерии у Зала хоккейной славы в Торонто

Фото: Creative Touch Imaging Ltd. / NurPhoto / Getty Images

Рон Эллис (в центре) пытается догнать Валерия Харламова

Рон Эллис (в центре) пытается догнать Валерия Харламова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Christinne Muschi / Reuters

В Хоккейный зал славы Рон Эллис попал в качестве директора

В Хоккейный зал славы Рон Эллис попал в качестве директора

Фото: Mark Blinch / Reuters

Следующая фотография
1 / 17

Сентябрь 1972 года был месяцем хоккея и в СССР, и в Канаде

Фото: Melchior DiGiacomo / Getty Images

Кен Драйден и защитник Род Силинг не дают пробить по воротам Валерию Васильеву

Фото: AP

«Совершенно очевидно, что русские — интересные ребята. Было бы здорово потолковать с ними о хоккее. Да вообще о чем угодно. Но никак не получается» (Кен Драйден, «Хоккей на высшем уровне»)

Фото: David Cooper / Toronto Star / Getty Images

Брэд Парк пытается прервать атаку Валерия Харламова

Фото: Melchior DiGiacomo / Getty Images

Брэд Парк редко ходит на хоккейные матчи, так как не любит любителей автографов

Фото: Dave Kotinsky / Getty Images

Серж Савар (второй слева, между братьями Питером и Фрэнком Маховличами) не вышел на поле в первой игре серии, из-за травмы колена пропустил четвертую и пятую игру, и таким образом отсутствовал на всех трех играх, выигранных сборной СССР

Фото: Ron Bull / Toronto Star / Getty Images

На рынке недвижимости Серж Савар добился гораздо больших успехов, чем в хоккее

Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters

Деннис Халл (справа) надеется на то, что пас от Жана Рателя не перехватит Виктор Кузькин или Юрий Блинов

Фото: Melchior DiGiacomo / Getty Images

В 2019 году Деннис Халл еще раз вышел на лед во время посвященной ему торжественной церемонии перед матчем его родной команды Chicago Blackhawks с Calgary Flames

Фото: Matt Marton / AP

Празднование 45-летия Суперсерии. Сочи, 2017 год. В среднем ряду слева направо – Деннис Халл, Пэт Стэплтон, президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Почта России в 2000 году первой выпустила марку, посвященную ««матчу советских хоккеистов с канадскими профессионалами». В 2017 году марка, посвященная Суперсерии, была выпущена в Канаде, а также на рынке появились фальшивые блоки марок, якобы выпущенные в Гане, Демократической Республике Конго, Мозамбике, Руанде и на Мальдивах

Фото: Почта России

Пол Хендерсон (в центре) — автор решающего гола Суперсерии

Фото: Melchior DiGiacomo / Getty Images

Мог ли Пол Хендерсон в 1972 году представить, что выходит на лед в свитере стоимостью более $1 млн?

Фото: Mike Cassese / Reuters

Памятный знак, установленный к 25-летию Суперсерии у Зала хоккейной славы в Торонто

Фото: Creative Touch Imaging Ltd. / NurPhoto / Getty Images

Рон Эллис (в центре) пытается догнать Валерия Харламова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Christinne Muschi / Reuters

В Хоккейный зал славы Рон Эллис попал в качестве директора

Фото: Mark Blinch / Reuters

Смотреть

  • Газета «Коммерсантъ» №17 от 31.01.2023, стр. 12

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...