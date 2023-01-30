Ничего расового

Убийство темнокожего водителя Тайри Николса пятью полицейскими в городе Мемфис (штат Теннеcси) с новой силой всколыхнуло споры о необходимости реформы правоохранительных органов в США. Несмотря на оперативную реакцию полицейского начальства на жестокость коллег — все участники избиения уволены из полиции, им предъявлены обвинения, а их подразделение расформировано,— демонстраций избежать не удалось. Возможно, Америку ждал бы мощный всплеск волнений на расовой почве, если бы не одна деталь: полицейские, забившие насмерть господина Николса, тоже оказались афроамериканцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможно, из-за того что насилие над погибшим сложно было связать с расовым вопросом, демонстрации с требованием реформировать полицию не переросли в погромы

Фото: Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group / AP Возможно, из-за того что насилие над погибшим сложно было связать с расовым вопросом, демонстрации с требованием реформировать полицию не переросли в погромы

Фото: Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group / AP

Трагический инцидент, вернувший проблему полицейского насилия в США в список первоочередных, произошел еще 7 января. Тогда полицейский патруль в Мемфисе попытался остановить за якобы опасное вождение машину 29-летнего Тайри Николса. Однако тот не подчинился требованиям. В результате погони водитель был задержан и жестоко избит, после чего в критическом состоянии доставлен в больницу, где 10 января скончался. Почти сразу в местной полиции началось внутреннее расследование, и пятеро сотрудников были уволены. История могла бы на этом закончиться, избежав широкой огласки, но власти штата 27 января опубликовали видео задержания и избиения господина Николса.

На записях с нагрудных камер полицейских и уличной камеры видеонаблюдения зафиксированы кадры жесткого задержания водителя, его попытки убежать после применения электрошокера одним из стражей порядка, а также непосредственно процесс избиения и издевательств над задержанным.

Всем участникам инцидента были предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нападении и лишении свободы при отягчающих обстоятельствах, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью. Вскрывшаяся история вызвала моментальную реакцию по всей Америке. И, возможно, могла бы перерасти в масштабные демонстрации и погромы, как это произошло после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда в 2020 году, если бы не одно обстоятельство. Все пятеро полицейских — Деметриус Хейли, Десмонд Миллс, Эммит Мартин, Джастин Смит и Тадариус Бин — сами были афроамериканцами.

Тем не менее совсем без митингов не обошлось. Требования их участников сводились к «подотчетности и прозрачности полиции». К этим призывам присоединился и президент США Джо Байден. По его мнению, гибель Тайри Николса лишний раз напомнила о необходимости реформы американской правоохранительной системы, которая должна быть справедливее и уважать человеческое достоинство.

Глава Белого дома подчеркнул, что понимает гнев, который испытывают американцы после увиденного, однако протесты должны быть мирными, а «насилие неприемлемо».

Возможно, из-за того что насилие над погибшим сложно было связать с расовым вопросом, демонстрации не переросли в погромы, а их масштаб был на порядок меньше, чем в 2020-м. Акции прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде (штат Орегон), Милуоки и ряде других городов.

Так или иначе смерть Тайри Николса требовала от властей каких-то действий. Пока из принятых мер можно отметить разве что решение полиции Мемфиса расформировать спецподразделение «Скорпион», в котором работали пятеро обвиняемых в убийстве. В задачи этого подразделения, созданного в 2021 году и насчитывавшего около 50 сотрудников, входила борьба с уличной преступностью в наиболее криминогенных районах города. Родственники погибшего отреагировали на решение властей Мемфиса положительно и сочли его «справедливым».

Впрочем, как отметила газета The Washington Post, после инцидента общественность начала активно призывать Конгресс принять законопроект, направленный на борьбу с неправомерными действиями полиции, разработанный еще после гибели Джорджа Флойда и даже одобренный Палатой представителей.

С 2021 года документ завис в Сенате. Среди прочего законопроект, серьезно ограничивающий полномочия полицейских, подразумевает создание национального реестра дисциплинарных взысканий в отношении правоохранителей, упрощение процесса подачи исков и судебного преследования сотрудников и запрещает удушающие захваты.

«Позор нам, если мы не воспользуемся трагической смертью, чтобы наконец добиться принятия закона Джорджа Флойда»,— заявил адвокат семьи Тайра Николса Бен Крамп. По его мнению, трагедия в Мемфисе должна стать переломным моментом для полицейской реформы. С этим согласны и многие представители Демократической партии. «Нам нужно общенациональное обсуждение о действиях полиции в ответственном, конституционном, гуманном ключе»,— заявил сенатор-демократ, председатель судебного комитета верхней палаты Конгресса Ричард Дурбин. При этом он признал, что уже существующий документ нуждается в доработке.

Другое дело, что, если законопроект будет обновлен, ему потребуется вновь пройти через Палату представителей, которую теперь контролируют республиканцы, а значит, шансы на скорую реформу полиции в США невелики. Как отметил член нижней палаты республиканец Джим Джордан, принятие федерального закона не предотвратило бы смерть господина Николса. «Я не знаю, есть ли какой-либо закон, который может остановить то зло, которое мы увидели. Демократы всегда думают, что новый закон исправит что-то настолько ужасное. У этих пятерых просто не было никакого уважения к человеческой жизни»,— сказал политик. Кроме того, по его мнению, обвинения в адрес полиции в целом после подобных инцидентов приводят к тому, что меньше граждан готовы пойти на службу в правоохранительные органы, хотя в стране сейчас ощущается нехватка кадров в этой сфере.

По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, несмотря на громкий инцидент, реформа полиции на федеральном уровне имеет мало шансов на успех.

«Эта реформа инициирована демократами и связана с определенными ограничениями, которые, по их мнению, следует накладывать на полицейского. Сегодня американский полицейский, лишь заподозрив, что потенциальный преступник может совершить какие-то действия, имеет право открыть огонь и применить силу. Республиканцы это поддерживают, такой подход ложится в общую республиканскую философию. Не думаю, что они пойдут на ограничение прав правоохранителей. По их мнению, полицейский в силу своих профессиональных знаний должен сам решать, какие действия следует предпринять»,— сказал “Ъ” эксперт.

Алексей Забродин