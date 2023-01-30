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Коммерсантъ FM
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Ничего расового

Убийство афроамериканца такими же стражами порядка уберегло США от погромов, но не от требований реформ

Убийство темнокожего водителя Тайри Николса пятью полицейскими в городе Мемфис (штат Теннеcси) с новой силой всколыхнуло споры о необходимости реформы правоохранительных органов в США. Несмотря на оперативную реакцию полицейского начальства на жестокость коллег — все участники избиения уволены из полиции, им предъявлены обвинения, а их подразделение расформировано,— демонстраций избежать не удалось. Возможно, Америку ждал бы мощный всплеск волнений на расовой почве, если бы не одна деталь: полицейские, забившие насмерть господина Николса, тоже оказались афроамериканцами.

Возможно, из-за того что насилие над погибшим сложно было связать с расовым вопросом, демонстрации с требованием реформировать полицию не переросли в погромы

Возможно, из-за того что насилие над погибшим сложно было связать с расовым вопросом, демонстрации с требованием реформировать полицию не переросли в погромы

Фото: Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group / AP

Возможно, из-за того что насилие над погибшим сложно было связать с расовым вопросом, демонстрации с требованием реформировать полицию не переросли в погромы

Фото: Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group / AP

Трагический инцидент, вернувший проблему полицейского насилия в США в список первоочередных, произошел еще 7 января. Тогда полицейский патруль в Мемфисе попытался остановить за якобы опасное вождение машину 29-летнего Тайри Николса. Однако тот не подчинился требованиям. В результате погони водитель был задержан и жестоко избит, после чего в критическом состоянии доставлен в больницу, где 10 января скончался. Почти сразу в местной полиции началось внутреннее расследование, и пятеро сотрудников были уволены. История могла бы на этом закончиться, избежав широкой огласки, но власти штата 27 января опубликовали видео задержания и избиения господина Николса.

На записях с нагрудных камер полицейских и уличной камеры видеонаблюдения зафиксированы кадры жесткого задержания водителя, его попытки убежать после применения электрошокера одним из стражей порядка, а также непосредственно процесс избиения и издевательств над задержанным.

Всем участникам инцидента были предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нападении и лишении свободы при отягчающих обстоятельствах, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью. Вскрывшаяся история вызвала моментальную реакцию по всей Америке. И, возможно, могла бы перерасти в масштабные демонстрации и погромы, как это произошло после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда в 2020 году, если бы не одно обстоятельство. Все пятеро полицейских — Деметриус Хейли, Десмонд Миллс, Эммит Мартин, Джастин Смит и Тадариус Бин — сами были афроамериканцами.

Тем не менее совсем без митингов не обошлось. Требования их участников сводились к «подотчетности и прозрачности полиции». К этим призывам присоединился и президент США Джо Байден. По его мнению, гибель Тайри Николса лишний раз напомнила о необходимости реформы американской правоохранительной системы, которая должна быть справедливее и уважать человеческое достоинство.

Глава Белого дома подчеркнул, что понимает гнев, который испытывают американцы после увиденного, однако протесты должны быть мирными, а «насилие неприемлемо».

Возможно, из-за того что насилие над погибшим сложно было связать с расовым вопросом, демонстрации не переросли в погромы, а их масштаб был на порядок меньше, чем в 2020-м. Акции прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде (штат Орегон), Милуоки и ряде других городов.

Так или иначе смерть Тайри Николса требовала от властей каких-то действий. Пока из принятых мер можно отметить разве что решение полиции Мемфиса расформировать спецподразделение «Скорпион», в котором работали пятеро обвиняемых в убийстве. В задачи этого подразделения, созданного в 2021 году и насчитывавшего около 50 сотрудников, входила борьба с уличной преступностью в наиболее криминогенных районах города. Родственники погибшего отреагировали на решение властей Мемфиса положительно и сочли его «справедливым».

Впрочем, как отметила газета The Washington Post, после инцидента общественность начала активно призывать Конгресс принять законопроект, направленный на борьбу с неправомерными действиями полиции, разработанный еще после гибели Джорджа Флойда и даже одобренный Палатой представителей.

С 2021 года документ завис в Сенате. Среди прочего законопроект, серьезно ограничивающий полномочия полицейских, подразумевает создание национального реестра дисциплинарных взысканий в отношении правоохранителей, упрощение процесса подачи исков и судебного преследования сотрудников и запрещает удушающие захваты.

Джо Байден подписал документ о реформировании полиции

«Позор нам, если мы не воспользуемся трагической смертью, чтобы наконец добиться принятия закона Джорджа Флойда»,— заявил адвокат семьи Тайра Николса Бен Крамп. По его мнению, трагедия в Мемфисе должна стать переломным моментом для полицейской реформы. С этим согласны и многие представители Демократической партии. «Нам нужно общенациональное обсуждение о действиях полиции в ответственном, конституционном, гуманном ключе»,— заявил сенатор-демократ, председатель судебного комитета верхней палаты Конгресса Ричард Дурбин. При этом он признал, что уже существующий документ нуждается в доработке.

Другое дело, что, если законопроект будет обновлен, ему потребуется вновь пройти через Палату представителей, которую теперь контролируют республиканцы, а значит, шансы на скорую реформу полиции в США невелики. Как отметил член нижней палаты республиканец Джим Джордан, принятие федерального закона не предотвратило бы смерть господина Николса. «Я не знаю, есть ли какой-либо закон, который может остановить то зло, которое мы увидели. Демократы всегда думают, что новый закон исправит что-то настолько ужасное. У этих пятерых просто не было никакого уважения к человеческой жизни»,— сказал политик. Кроме того, по его мнению, обвинения в адрес полиции в целом после подобных инцидентов приводят к тому, что меньше граждан готовы пойти на службу в правоохранительные органы, хотя в стране сейчас ощущается нехватка кадров в этой сфере.

По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, несмотря на громкий инцидент, реформа полиции на федеральном уровне имеет мало шансов на успех.

«Эта реформа инициирована демократами и связана с определенными ограничениями, которые, по их мнению, следует накладывать на полицейского. Сегодня американский полицейский, лишь заподозрив, что потенциальный преступник может совершить какие-то действия, имеет право открыть огонь и применить силу. Республиканцы это поддерживают, такой подход ложится в общую республиканскую философию. Не думаю, что они пойдут на ограничение прав правоохранителей. По их мнению, полицейский в силу своих профессиональных знаний должен сам решать, какие действия следует предпринять»,— сказал “Ъ” эксперт.

Алексей Забродин

Фотогалерея

Крупнейшие расовые волнения в США

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Массовые беспорядки в Чикаго (с 27 июля по 3 августа 1919 года) &lt;br>Были вызваны убийством чернокожего подростка Юджина Уильямса, который во время купания на городском пляже нарушил режим расовой сегрегации. Полиция не стала арестовывать виновных, что вызвало возмущение у чернокожих жителей. В результате беспорядков погибли 38 человек, были ранены 537. Более тысячи афроамериканцев потеряли кров из-за пожаров. Беспорядки прекратились после ввода в город Нацгвардии (6 тыс. человек). 17 зачинщиков из числа чернокожих были повешены

Массовые беспорядки в Чикаго (с 27 июля по 3 августа 1919 года)
Были вызваны убийством чернокожего подростка Юджина Уильямса, который во время купания на городском пляже нарушил режим расовой сегрегации. Полиция не стала арестовывать виновных, что вызвало возмущение у чернокожих жителей. В результате беспорядков погибли 38 человек, были ранены 537. Более тысячи афроамериканцев потеряли кров из-за пожаров. Беспорядки прекратились после ввода в город Нацгвардии (6 тыс. человек). 17 зачинщиков из числа чернокожих были повешены

Фото: Getty Images

Резня в Талсе (с 30 мая по 1 июня 1921 года) &lt;br>Поводом стал арест 19-летнего чернокожего Дика Роуленда, обвиненного в нападении на белую девушку. Опасаясь, что юношу линчуют, тюрьму взяли под охрану чернокожие жители. Перестрелка между ополченцами и вооруженными белыми, в числе которых были члены Ку-Клукс-Клана, привела к погромам афроамериканских кварталов города, полностью уничтоживших район Гринвуд. Погибли 350 человек, более 800 попали в больницы, около 6 тыс. афроамериканцев были арестованы. В ходе беспорядков полностью сгорели более 1,2 тыс. домов

Резня в Талсе (с 30 мая по 1 июня 1921 года)
Поводом стал арест 19-летнего чернокожего Дика Роуленда, обвиненного в нападении на белую девушку. Опасаясь, что юношу линчуют, тюрьму взяли под охрану чернокожие жители. Перестрелка между ополченцами и вооруженными белыми, в числе которых были члены Ку-Клукс-Клана, привела к погромам афроамериканских кварталов города, полностью уничтоживших район Гринвуд. Погибли 350 человек, более 800 попали в больницы, около 6 тыс. афроамериканцев были арестованы. В ходе беспорядков полностью сгорели более 1,2 тыс. домов

Фото: Oklahoma Historical Society / Getty Images

Массовые беспорядки в Миссисипи (30 сентября 1962 года) &lt;br>Были связаны с попытками чернокожего гражданина Джеймса Мередита поступить в Университет Миссисипи. Несмотря на то, что президентом США Джоном Кеннеди было выдано разрешение, власти штата Миссисипи отказались выполнять решение президента. Попытка Мередита войти в университет спровоцировала возмущение белых граждан, повлекшее массовые избиения чернокожих. Решением президента в штате было введено военное положение и направлено 30 тыс. военнослужащих. В результате волнений, продолжавшихся около 14 часов, погибли два человека, более 300 пострадали

Массовые беспорядки в Миссисипи (30 сентября 1962 года)
Были связаны с попытками чернокожего гражданина Джеймса Мередита поступить в Университет Миссисипи. Несмотря на то, что президентом США Джоном Кеннеди было выдано разрешение, власти штата Миссисипи отказались выполнять решение президента. Попытка Мередита войти в университет спровоцировала возмущение белых граждан, повлекшее массовые избиения чернокожих. Решением президента в штате было введено военное положение и направлено 30 тыс. военнослужащих. В результате волнений, продолжавшихся около 14 часов, погибли два человека, более 300 пострадали

Фото: Getty Images

Восстание в Уоттсе (с 11 по 17 августа 1965 года) &lt;br>Беспорядки в пригороде Лос-Анджелеса были вызваны задержанием 21-летнего чернокожего Маркта Фрая вместе с семьей патрульным офицером. Арест вызвал возмущение у образовавшейся вокруг толпы, что привело к массовым беспорядкам, стычкам чернокожих граждан с полицией, нападению на белых водителей, поджогам и грабежам магазинов. В результате погибли 34 человека, более тысячи получили ранения, более 3 тыс. были арестованы

Восстание в Уоттсе (с 11 по 17 августа 1965 года)
Беспорядки в пригороде Лос-Анджелеса были вызваны задержанием 21-летнего чернокожего Маркта Фрая вместе с семьей патрульным офицером. Арест вызвал возмущение у образовавшейся вокруг толпы, что привело к массовым беспорядкам, стычкам чернокожих граждан с полицией, нападению на белых водителей, поджогам и грабежам магазинов. В результате погибли 34 человека, более тысячи получили ранения, более 3 тыс. были арестованы

Фото: Bettmann / Getty Images

Бунт в Детройте (с 23 по 27 июля 1967 года) &lt;br>Началом послужил полицейский рейд, закрытие нелегального бара и арест нескольких чернокожих посетителей. Столкновения с полицией переросли в грабежи и погромы по всему городу. Для подавления бунта был установлен комендантский час, введены подразделения Нацгвардии и армейские части. В беспорядках по разным оценкам принимало участие 10 тыс. человек, погибли 43 человека, 460 были ранено, 7200 арестованы. Более 2 тыс. зданий были разрушены

Бунт в Детройте (с 23 по 27 июля 1967 года)
Началом послужил полицейский рейд, закрытие нелегального бара и арест нескольких чернокожих посетителей. Столкновения с полицией переросли в грабежи и погромы по всему городу. Для подавления бунта был установлен комендантский час, введены подразделения Нацгвардии и армейские части. В беспорядках по разным оценкам принимало участие 10 тыс. человек, погибли 43 человека, 460 были ранено, 7200 арестованы. Более 2 тыс. зданий были разрушены

Фото: AP

Беспорядки после убийства Мартина Лютера Кинга (с 4 по 8 апреля 1968 года) &lt;br>Гибель американского правозащитника обернулась массовыми беспорядками по всей стране. Более чем в ста городах толпы афроамериканцев громили и грабили магазины, устраивали поджоги, переворачивали машины. Полиция была не в состоянии справиться с протестующими, правительству пришлось привлечь федеральные войска. Одновременно в десятках городов было введено чрезвычайное положение. В одном только Вашингтоне были сожжены более тысячи зданий, а толпы протестующих насчитывали 20 тыс. человек

Беспорядки после убийства Мартина Лютера Кинга (с 4 по 8 апреля 1968 года)
Гибель американского правозащитника обернулась массовыми беспорядками по всей стране. Более чем в ста городах толпы афроамериканцев громили и грабили магазины, устраивали поджоги, переворачивали машины. Полиция была не в состоянии справиться с протестующими, правительству пришлось привлечь федеральные войска. Одновременно в десятках городов было введено чрезвычайное положение. В одном только Вашингтоне были сожжены более тысячи зданий, а толпы протестующих насчитывали 20 тыс. человек

Фото: Gene Herrick / AP

Инцидент в Вундед-Ни (с 27 февраля по 8 мая 1973 года) &lt;br>27 февраля 1973 года поселение Вундед-Ни (штат Южная Дакота) было захвачено активистами движения борцов за права индейцев и объявлено независимым индейским государством. Взяв в заложники жителей, повстанцы выставили ряд требований, в том числе — проверка всех договоров между правительством США и индейцами. За время восстания в ходе перестрелок погибли два человека, 13 индейцев были ранены. Сопротивление закончилось подписанием соглашения и сдачей повстанцев при посредничестве Национального совета церквей

Инцидент в Вундед-Ни (с 27 февраля по 8 мая 1973 года)
27 февраля 1973 года поселение Вундед-Ни (штат Южная Дакота) было захвачено активистами движения борцов за права индейцев и объявлено независимым индейским государством. Взяв в заложники жителей, повстанцы выставили ряд требований, в том числе — проверка всех договоров между правительством США и индейцами. За время восстания в ходе перестрелок погибли два человека, 13 индейцев были ранены. Сопротивление закончилось подписанием соглашения и сдачей повстанцев при посредничестве Национального совета церквей

Фото: AP

Лос-анджелесский бунт (с 29 апреля по 4 мая 1992 года) &lt;br>Поводом стал оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных четверым белым полицейским, которые избили чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал сопротивление при аресте. Демонстрации по поводу оправдания полицейских быстро переросли в погромы и нападения, в ходе которых погибли более 50 человек, было сожжено около 1100 домов. Помимо полиции штата в подавлении выступлений участвовали вооруженные силы США

Лос-анджелесский бунт (с 29 апреля по 4 мая 1992 года)
Поводом стал оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных четверым белым полицейским, которые избили чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал сопротивление при аресте. Демонстрации по поводу оправдания полицейских быстро переросли в погромы и нападения, в ходе которых погибли более 50 человек, было сожжено около 1100 домов. Помимо полиции штата в подавлении выступлений участвовали вооруженные силы США

Фото: Nick Ut / AP

Массовые беспорядки в Цинциннати (с 7 по 12 апреля 2001 года) &lt;br>Погромы начались после убийства белым полицейским 19-летнего афроамериканца Тимоти Томаса, который пытался скрыться от преследования. В историческом центре города был подожжен рынок, группы протестующих устраивали погромы в магазинах и офисах. 12 апреля в городе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час, после чего беспорядки пошли на спад. В результате волнений были ранены более 60 человек

Массовые беспорядки в Цинциннати (с 7 по 12 апреля 2001 года)
Погромы начались после убийства белым полицейским 19-летнего афроамериканца Тимоти Томаса, который пытался скрыться от преследования. В историческом центре города был подожжен рынок, группы протестующих устраивали погромы в магазинах и офисах. 12 апреля в городе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час, после чего беспорядки пошли на спад. В результате волнений были ранены более 60 человек

Фото: Tom Uhlman / AP

Беспорядки в Фергюсоне (с 9 августа до 2 декабря 2014 года) &lt;br>Причиной стал инцидент, в котором 18-летний безоружный чернокожий Майкл Браун был застрелен полицейским Дарреллом Уилсоном во время попытки ареста. Большинство участников беспорядков, начавшихся из-за волнений в социальных сетях, были членами афроамериканской общины. Ситуация обострилась 24 ноября после отказа суда присяжных предъявлять обвинение Уилсону. Уже после погромов, 20 декабря того же года, афроамериканец Исмаил Бринсли из мести расстрелял в упор двух полицейских в Бруклине. В ходе беспорядков пострадали 10 человек, более 300 были арестованы

Беспорядки в Фергюсоне (с 9 августа до 2 декабря 2014 года)
Причиной стал инцидент, в котором 18-летний безоружный чернокожий Майкл Браун был застрелен полицейским Дарреллом Уилсоном во время попытки ареста. Большинство участников беспорядков, начавшихся из-за волнений в социальных сетях, были членами афроамериканской общины. Ситуация обострилась 24 ноября после отказа суда присяжных предъявлять обвинение Уилсону. Уже после погромов, 20 декабря того же года, афроамериканец Исмаил Бринсли из мести расстрелял в упор двух полицейских в Бруклине. В ходе беспорядков пострадали 10 человек, более 300 были арестованы

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Беспорядки в Балтиморе (с 25 апреля по 3 мая 2015 года) &lt;br>Поводом для манифестаций, позже перешедших в погромы и столкновения с полицией, стала смерть 26-летнего афроамериканца Фредди Грея, который скончался от травм, полученных при аресте полицейскими. Для наведения порядка в Балтимор были направлены подразделения Нацгвардии и введен комендантский час, но манифестации распространились на другие города. 1 мая шести полицейским, участвовавшим в задержании Фредди Грея, были предъявлены обвинения. В ходе беспорядков были ранены около 100 полицейских, арестовано около 200 протестующих

Беспорядки в Балтиморе (с 25 апреля по 3 мая 2015 года)
Поводом для манифестаций, позже перешедших в погромы и столкновения с полицией, стала смерть 26-летнего афроамериканца Фредди Грея, который скончался от травм, полученных при аресте полицейскими. Для наведения порядка в Балтимор были направлены подразделения Нацгвардии и введен комендантский час, но манифестации распространились на другие города. 1 мая шести полицейским, участвовавшим в задержании Фредди Грея, были предъявлены обвинения. В ходе беспорядков были ранены около 100 полицейских, арестовано около 200 протестующих

Фото: Jim Bourg / Reuters

Волнения в городе Шарлотт (сентябрь 2016 года) &lt;br>Протесты вспыхнули после убийства полицейским 43-летнего чернокожего Кейта Ламонта Скотта, который якобы был вооружен. По словам родственников убитого, в руках у него была книга. В результате митингов и беспорядков ранения получили 12 полицейских. 21 сентября в город прибыли подразделения Нацгвардии. Около 40 участников беспорядков были задержаны

Волнения в городе Шарлотт (сентябрь 2016 года)
Протесты вспыхнули после убийства полицейским 43-летнего чернокожего Кейта Ламонта Скотта, который якобы был вооружен. По словам родственников убитого, в руках у него была книга. В результате митингов и беспорядков ранения получили 12 полицейских. 21 сентября в город прибыли подразделения Нацгвардии. Около 40 участников беспорядков были задержаны

Фото: Jason Miczek / Reuters

Марш «Объединенных правых» (11 и 12 августа 2017 года) &lt;br>Политическая акция крайне правых сил США проходила в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. Поводом послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли. Участники марша выкрикивали расистские и антисемитские лозунги, несли огнестрельное оружие, флаги Конфедерации, свастики. Акция сопровождалась факельным шествием и закончилась столкновениями с полицией. В ходе беспорядков погиб один человек, были ранены около 40, еще двое погибли в результате крушения полицейского вертолета

Марш «Объединенных правых» (11 и 12 августа 2017 года)
Политическая акция крайне правых сил США проходила в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. Поводом послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли. Участники марша выкрикивали расистские и антисемитские лозунги, несли огнестрельное оружие, флаги Конфедерации, свастики. Акция сопровождалась факельным шествием и закончилась столкновениями с полицией. В ходе беспорядков погиб один человек, были ранены около 40, еще двое погибли в результате крушения полицейского вертолета

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Беспорядки после гибели Джорджа Флойда (с мая 2020 года) &lt;br>25 мая в Миннеаполисе чернокожий американец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицией. Кадры с последними минутами жизни Флойда вызывали широкий общественный резонанс. На следующий день на месте инцидента стали проходить акции под лозунгами общественного движения Black Lives Matter (Жизни черных важны). Позже демонстрации вылились в погромы, столкновения с полицией и перекинулись на другие города. Полицейские используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Беспорядки после гибели Джорджа Флойда (с мая 2020 года)
25 мая в Миннеаполисе чернокожий американец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицией. Кадры с последними минутами жизни Флойда вызывали широкий общественный резонанс. На следующий день на месте инцидента стали проходить акции под лозунгами общественного движения Black Lives Matter (Жизни черных важны). Позже демонстрации вылились в погромы, столкновения с полицией и перекинулись на другие города. Полицейские используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Фото: Matt Rourke / AP

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Массовые беспорядки в Чикаго (с 27 июля по 3 августа 1919 года)
Были вызваны убийством чернокожего подростка Юджина Уильямса, который во время купания на городском пляже нарушил режим расовой сегрегации. Полиция не стала арестовывать виновных, что вызвало возмущение у чернокожих жителей. В результате беспорядков погибли 38 человек, были ранены 537. Более тысячи афроамериканцев потеряли кров из-за пожаров. Беспорядки прекратились после ввода в город Нацгвардии (6 тыс. человек). 17 зачинщиков из числа чернокожих были повешены

Фото: Getty Images

Резня в Талсе (с 30 мая по 1 июня 1921 года)
Поводом стал арест 19-летнего чернокожего Дика Роуленда, обвиненного в нападении на белую девушку. Опасаясь, что юношу линчуют, тюрьму взяли под охрану чернокожие жители. Перестрелка между ополченцами и вооруженными белыми, в числе которых были члены Ку-Клукс-Клана, привела к погромам афроамериканских кварталов города, полностью уничтоживших район Гринвуд. Погибли 350 человек, более 800 попали в больницы, около 6 тыс. афроамериканцев были арестованы. В ходе беспорядков полностью сгорели более 1,2 тыс. домов

Фото: Oklahoma Historical Society / Getty Images

Массовые беспорядки в Миссисипи (30 сентября 1962 года)
Были связаны с попытками чернокожего гражданина Джеймса Мередита поступить в Университет Миссисипи. Несмотря на то, что президентом США Джоном Кеннеди было выдано разрешение, власти штата Миссисипи отказались выполнять решение президента. Попытка Мередита войти в университет спровоцировала возмущение белых граждан, повлекшее массовые избиения чернокожих. Решением президента в штате было введено военное положение и направлено 30 тыс. военнослужащих. В результате волнений, продолжавшихся около 14 часов, погибли два человека, более 300 пострадали

Фото: Getty Images

Восстание в Уоттсе (с 11 по 17 августа 1965 года)
Беспорядки в пригороде Лос-Анджелеса были вызваны задержанием 21-летнего чернокожего Маркта Фрая вместе с семьей патрульным офицером. Арест вызвал возмущение у образовавшейся вокруг толпы, что привело к массовым беспорядкам, стычкам чернокожих граждан с полицией, нападению на белых водителей, поджогам и грабежам магазинов. В результате погибли 34 человека, более тысячи получили ранения, более 3 тыс. были арестованы

Фото: Bettmann / Getty Images

Бунт в Детройте (с 23 по 27 июля 1967 года)
Началом послужил полицейский рейд, закрытие нелегального бара и арест нескольких чернокожих посетителей. Столкновения с полицией переросли в грабежи и погромы по всему городу. Для подавления бунта был установлен комендантский час, введены подразделения Нацгвардии и армейские части. В беспорядках по разным оценкам принимало участие 10 тыс. человек, погибли 43 человека, 460 были ранено, 7200 арестованы. Более 2 тыс. зданий были разрушены

Фото: AP

Беспорядки после убийства Мартина Лютера Кинга (с 4 по 8 апреля 1968 года)
Гибель американского правозащитника обернулась массовыми беспорядками по всей стране. Более чем в ста городах толпы афроамериканцев громили и грабили магазины, устраивали поджоги, переворачивали машины. Полиция была не в состоянии справиться с протестующими, правительству пришлось привлечь федеральные войска. Одновременно в десятках городов было введено чрезвычайное положение. В одном только Вашингтоне были сожжены более тысячи зданий, а толпы протестующих насчитывали 20 тыс. человек

Фото: Gene Herrick / AP

Инцидент в Вундед-Ни (с 27 февраля по 8 мая 1973 года)
27 февраля 1973 года поселение Вундед-Ни (штат Южная Дакота) было захвачено активистами движения борцов за права индейцев и объявлено независимым индейским государством. Взяв в заложники жителей, повстанцы выставили ряд требований, в том числе — проверка всех договоров между правительством США и индейцами. За время восстания в ходе перестрелок погибли два человека, 13 индейцев были ранены. Сопротивление закончилось подписанием соглашения и сдачей повстанцев при посредничестве Национального совета церквей

Фото: AP

Лос-анджелесский бунт (с 29 апреля по 4 мая 1992 года)
Поводом стал оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных четверым белым полицейским, которые избили чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал сопротивление при аресте. Демонстрации по поводу оправдания полицейских быстро переросли в погромы и нападения, в ходе которых погибли более 50 человек, было сожжено около 1100 домов. Помимо полиции штата в подавлении выступлений участвовали вооруженные силы США

Фото: Nick Ut / AP

Массовые беспорядки в Цинциннати (с 7 по 12 апреля 2001 года)
Погромы начались после убийства белым полицейским 19-летнего афроамериканца Тимоти Томаса, который пытался скрыться от преследования. В историческом центре города был подожжен рынок, группы протестующих устраивали погромы в магазинах и офисах. 12 апреля в городе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час, после чего беспорядки пошли на спад. В результате волнений были ранены более 60 человек

Фото: Tom Uhlman / AP

Беспорядки в Фергюсоне (с 9 августа до 2 декабря 2014 года)
Причиной стал инцидент, в котором 18-летний безоружный чернокожий Майкл Браун был застрелен полицейским Дарреллом Уилсоном во время попытки ареста. Большинство участников беспорядков, начавшихся из-за волнений в социальных сетях, были членами афроамериканской общины. Ситуация обострилась 24 ноября после отказа суда присяжных предъявлять обвинение Уилсону. Уже после погромов, 20 декабря того же года, афроамериканец Исмаил Бринсли из мести расстрелял в упор двух полицейских в Бруклине. В ходе беспорядков пострадали 10 человек, более 300 были арестованы

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Беспорядки в Балтиморе (с 25 апреля по 3 мая 2015 года)
Поводом для манифестаций, позже перешедших в погромы и столкновения с полицией, стала смерть 26-летнего афроамериканца Фредди Грея, который скончался от травм, полученных при аресте полицейскими. Для наведения порядка в Балтимор были направлены подразделения Нацгвардии и введен комендантский час, но манифестации распространились на другие города. 1 мая шести полицейским, участвовавшим в задержании Фредди Грея, были предъявлены обвинения. В ходе беспорядков были ранены около 100 полицейских, арестовано около 200 протестующих

Фото: Jim Bourg / Reuters

Волнения в городе Шарлотт (сентябрь 2016 года)
Протесты вспыхнули после убийства полицейским 43-летнего чернокожего Кейта Ламонта Скотта, который якобы был вооружен. По словам родственников убитого, в руках у него была книга. В результате митингов и беспорядков ранения получили 12 полицейских. 21 сентября в город прибыли подразделения Нацгвардии. Около 40 участников беспорядков были задержаны

Фото: Jason Miczek / Reuters

Марш «Объединенных правых» (11 и 12 августа 2017 года)
Политическая акция крайне правых сил США проходила в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. Поводом послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли. Участники марша выкрикивали расистские и антисемитские лозунги, несли огнестрельное оружие, флаги Конфедерации, свастики. Акция сопровождалась факельным шествием и закончилась столкновениями с полицией. В ходе беспорядков погиб один человек, были ранены около 40, еще двое погибли в результате крушения полицейского вертолета

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Беспорядки после гибели Джорджа Флойда (с мая 2020 года)
25 мая в Миннеаполисе чернокожий американец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицией. Кадры с последними минутами жизни Флойда вызывали широкий общественный резонанс. На следующий день на месте инцидента стали проходить акции под лозунгами общественного движения Black Lives Matter (Жизни черных важны). Позже демонстрации вылились в погромы, столкновения с полицией и перекинулись на другие города. Полицейские используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Фото: Matt Rourke / AP

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