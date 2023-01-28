В Мемфисе полицейские до смерти забили афроамериканца, люди вышли на протесты

В американском городе Мемфис, штат Теннесси, пятеро полицейских задержали и избили 29-летнего афроамериканца Тайра Николса. Позже он скончался в госпитале. Всем офицерам предъявлено обвинение в убийстве. В стране начались протесты.

Убийство произошло еще в начале января, однако кадры с избиением были опубликованы в сети на днях. Тайра Николса задержали за неосторожное вождение. На видео видно, как сотрудники полиции избивают мужчину дубинками, руками и ногами, бьют по голове. Как пишет The New York Times, все полицейские — темнокожие.

Задержанный был доставлен в госпиталь и скончался спустя три дня после задержания. Причиной смерти стало обширное кровоизлияние.

Власти Мемфиса опасались, что выложенные в сеть кадры могут спровоцировать общественные волнения. Мемфис — город с населением 628 тыс. человек, почти две трети жителей — темнокожие.

Опасения оправдались: тысячи людей по всей стране вышли на протесты против полицейского насилия. Новые акции готовятся в Мемфисе и еще нескольких крупных городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк.

Президент США Джо Байден заявил, что семья Тайра Николса заслуживает «быстрого, полного и прозрачного расследования его смерти», добавив, что насилию «нет места на мирных протестах». Он также призвал Конгресс принять названный в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда законопроект о реформе полиции, застопорившийся в Сенате еще в 2021 году.

Дарья Эрозбек