Сбежавших из казанской психбольницы преступников задержали в Тольятти

Полиция сегодня задержала в Тольятти двух пациентов Казанской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением – 37-летнего Артема Павлова и 31-летнего Дмитрия Колупаева, сбежавших из стационара 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

По предварительным данным, они скрылись, когда помогали вахтеру перенести мебель.

Все обстоятельства и цели побега полицейским предстоит выяснить после того, как Артема Павлова и Дмитрия Колупаева вернут в клинику.

Напомним, они находятся в психбольнице на принудительном лечении по решению суда: Павлов был приговорен за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу жизни, Колупаев — за грабеж.

От Казани до Тольятти по трассе более 330 км.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"