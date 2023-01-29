Из казанской психбольницы сбежали двое преступников

Полиция в Казани разыскивает двоих сбежавших пациентов Казанской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением, где они находились на принудительном лечении в связи с совершением тяжких преступлений. Об этом сообщил telegram-канал Mash Iptash.

По его сведениям, речь идет о Артеме Павлове, умышленно причинившим вред здоровью с угрозой жизни, и Дмитрие Колупаеве, осужденном за грабеж. Они покинули здание стационара на Ершова,49а.

В МВД по Татарстану «Ъ-Казань» информацию не опровергают, но обещают подготовить официальное сообщение только завтра.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"