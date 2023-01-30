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Коммерсантъ FM
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«Укрэнерго» зафиксировала значительный дефицит в энергосистеме Украины

Компания «Укрэнерго» зафиксировала «значительный» дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины. В компании связали это с предыдущими атаками на критическую инфраструктуру, а также с началом рабочей недели.

«Потребление электроэнергии увеличилось, что характерно для начала рабочей недели. Дефицит в энергосистеме значителен. Причина дефицита: в результате 13 ракетных и 15 дроновых атак причинены существенные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям»,— говорится в сообщении компании в Telegram.

27 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с энергоснабжением в шести регионах страны — Винницкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской и Сумской областях — остается по-прежнему сложной.

16 декабря 2022 года «Укрэнерго» объявила о режиме чрезвычайной ситуации. В тот же день власти Украины сообщили о взрывах по всей стране: в Киеве, Харькове, Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях.

Подробнее о том, что происходит на 341-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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