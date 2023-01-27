Зеленский заявил о сложной ситуации с энергоснабжением в шести регионах Украины

Самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в шести регионах Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Речь идет о Винницкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. В целом ограничения снабжения электричеством зафиксированы в большинстве регионов страны, уточнил господин Зеленский в видеообращении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

В декабре 2022 года «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. К январю на Украине восстановили более половины объектов теплоснабжения. 5 января «Укрэнерго» сообщало, что во всех областях страны введены лимиты на использование электроэнергии, в случае их превышения вводят аварийные отключения. Мэр Киева Виталий Кличко говорил, что коллапс энергетической инфраструктуры города может произойти в любую секунду.

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Лаура Кеффер