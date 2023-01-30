Вихревое кольцо затянуло командира экипажа

В Красноярском крае суд рассмотрел уголовное дело о падении вертолета Ми-8АМТ осенью 2021 года. Обвиняемым по нему проходил командир воздушного судна Владимир Гельмандинов. Допущенные мужчиной ошибки в технике пилотирования, по версии следствия, привели к тому, что вертолет попал в режим вихревого кольца и упал в лес, срубая кроны деревьев. Никто из трех находившихся на борту членов экипажа не пострадал, воздушное судно получило серьезные повреждения. Авиатору, который согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о рассмотрении дела по упрощенной процедуре, назначили штраф в размере 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Упавший вертолет Ми-8АМТ, 11 ноября 2021 года

Фото: ВМСУ на транспорте СКР Упавший вертолет Ми-8АМТ, 11 ноября 2021 года

Фото: ВМСУ на транспорте СКР

Как стало известно «Ъ-Сибирь», в Туруханске суд вынес приговор по уголовному делу о падении вертолета Ми-8АМТ в ноябре 2021 года на севере Красноярского края.

Авиаинцидент, в причинах которого разбирался Следственный комитет России (СКР), произошел около полудня 11 ноября 2021 года. Вертолет, летевший из города Игарка в поселок Светлогорск, упал в лес примерно в 800 м от пункта назначения. Никто из трех членов экипажа, находившихся на борту, по счастливой случайности не пострадал. От удара о землю Ми-8АМТ получил серьезные повреждения хвостовой балки, лопастей несущего и рулевого винтов, фюзеляжа, остекления кабины.

Эксплуатанту — авиакомпании АО «Норильск Авиа» — причинен ущерб на сумму более 36 млн руб., подсчитали правоохранители.

По факту авиапроисшествия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, максимальное наказание — два года лишения свободы). Сразу после ЧП в транспортной прокуратуре сообщили, что предполагаемой причиной инцидента мог стать отказ систем вертолета.

Однако приоритетной версией падения Ми-8АМТ стал человеческий фактор. В качестве обвиняемого по делу привлекли командира воздушного судна Владимира Гельмандинова. Согласно материалам расследования, при заходе на посадку авиатор допустил ошибки в технике пилотирования. В результате вертолет попал в режим вихревого кольца и рухнул в лесной массив. Пилот с предъявленным обвинением согласился.

Ознакомившись с материалами дела, господин Гельмандинов заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок судопроизводства гарантирует обвиняемому наказание не более двух третей от максимального срока.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в октябре 2022 года ведомство утвердило обвинительное заключение по делу и направило его в Туруханский райсуд. Весь судебный процесс уложился в четыре заседания. В прокуратуре Туруханского района «Ъ-Сибирь» сообщили, что авиатор признал вину, раскаялся и просил отнестись к нему со снисхождением. По информации объединенной пресс-службы судов Красноярского края, Владимиру Гельмандинову назначили штраф в размере 100 тыс. руб. (гособвинение просило на 20 тыс. руб. больше). Приговор в законную силу не вступил. Стороны могут обжаловать решение в десятидневный срок.

Константин Воронов, Новосибирск