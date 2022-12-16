Заказчик не дождался вертолета

В Улан-Удэ в процессе перегона с аэродрома Восточный Минобороны РФ в гражданский аэропорт Байкал потерпел крушение вертолет Ми-8, выпущенный местным авиационным заводом. Предназначенная для неназванного заказчика машина рухнула при посадке и полностью сгорела. Погибли три человека — командир экипажа, техник и инженер, пассажиров на борту не было. В качестве причин аварии рассматриваются техническая неисправность или ошибка пилотов. Семьям погибших республиканские власти выплатят материальную помощь в размере 1 млн руб. За день до происшествия Улан-Удэнский авиазавод посещал глава МЧС РФ Александр Куренков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вертолет Ми-8

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Вертолет Ми-8

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в 15:20 местного времени (10:20 мск). «Поступило сообщение о том, что в аэропорту Байкал (гражданский аэропорт Улан-Удэ, расположенный в 15 км от города.— “Ъ”) при посадке загорелся вертолет Ми-8. К месту направлены силы и средства по 2-му номеру (рангу). Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

По информации господина Цыденова, вертолет, изготовленный на Улан-Удэнском авиазаводе, «предназначался заказчику», не был ему передан и «не находился в эксплуатации». «На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека, к сожалению, погиб»,— добавил Алексей Цыденов. Он же назвал предварительные причины случившегося — техническая неисправность либо ошибка экипажа. «Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена»,— заявил глава республики.

Улан-Удэнский авиазавод входит в состав холдинга «Вертолеты России» (госкорпорация Ростех). Производит линейку вертолетов Ми-8 и Ми-171, а также Ка-226 в экспортном исполнении. Авиазавод совместно с Минобороны РФ использует аэродром Восточный, расположенный в 9 км от столицы Бурятии.

На кадрах очевидцев падения заметно, что перед посадкой в аэропорту Байкал вертолет завис над площадкой, затем начал вращаться вокруг собственной оси, после чего рухнул. В момент столкновения с землей машину охватило мощное пламя. На фотографиях, сделанных после тушения возгорания, видно, что вертолет полностью выгорел.

Источник «Ъ», знакомый с ходом ликвидации последствий инцидента, сообщил, что вертолет перегонялся с аэродрома Восточный на площадку аэропорта Байкал. В составе экипажа находились командир, техник и бортинженер.

Директор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев сообщил «Ъ», что происшествие не повлияло на работу предприятия. «Инцидент произошел на рулежной дорожке. Взлетно-посадочная полоса свободна, рейсы выполняются по расписанию»,— отметил он.

Правительство Бурятии уже заявило о том, что семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 1 млн руб. «Со стороны авиазавода также будет произведена выплата»,— добавляют в пресс-службе правительства региона.

Следователями Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и экcплyaтaции вoздyшнoгo тpaнcпopтa, пoвлeкшee пo нeocтopoжнocти cмepть двyx и бoлee лиц). «Ha мecте пpoиcшecтвия работают cлeдoвaтели и кpиминaлиcты. Beдeтcя paccлeдoвaниe, выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение обстоятельств и причин происшедшего»,— сообщили «Ъ» в ведомстве.

За день до инцидента, 15 декабря Улан-Удэнский авиазавод посещал глава МЧС РФ Александр Куренков в рамках рабочего визита в Бурятию. На производственных мощностях завода в настоящее время изготавливается четыре вертолета Ми-8 в арктическом варианте для нужд МЧС России. Первые две машины должны быть переданы 25 декабря. В ходе осмотра предприятия Александр Куренков выражал готовность продолжить сотрудничество с заводом.

Влад Никифоров, Иркутск