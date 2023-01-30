В Пятигорске отменили концерт Инстасамки

Как стало известно «Ъ», в Пятигорске все же отменили концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка. Он планировался на 15 марта. Афиша концерта и форма электронной продажи билетов исчезли с сайта ДК «София», где планировалось выступление. Позже по телефону ДК «Ъ» подтвердили, что концерт отменен, однако отказались называть причину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Зотеева (Инстасамка)

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Дарья Зотеева (Инстасамка)

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

В министерстве культуры Ставропольского края ситуацию с отменой концерта также не стали комментировать, отметив только, что непосредственно в краевой минкульт никаких жалоб от родителей и общественности не поступало.

Напомним, 24 января мэр столицы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале сообщил, что рекомендовал собственнику ДК «София» отменить концерт госпожи Зотеевой в связи с «негативной реакцией жителей города и края». Мэр также рассказал, что дополнительно обратился к правоохранительным органам «с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта».

Заявлению господина Ворошилова предшествовало обращение от представителя общественного движения «За сбережение народа» в СКФО Сайпуддина Гучигова, с которым он обратился к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову и полпреду президента РФ в СКФО Юрию Чайке. Господин Гучигов требовал запретить выступления госпожи Зотеевой в регионе. В местных СМИ со ссылкой на автора обращения приводились цитаты из него, в частности о том, что нельзя давать «зеленую улицу проходимцам от культуры», которые разрушают «духовно-нравственную целостность наших народов».

Александра Ларинцева, Пятигорск