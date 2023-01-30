В Пятигорске отменили концерт Инстасамки

Как стало известно «Ъ», в Пятигорске все же отменили концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка. Он планировался на 15 марта. Афиша концерта и форма электронной продажи билетов исчезли с сайта ДК «София», где планировалось выступление. Позже по телефону ДК «Ъ» подтвердили, что концерт отменен, однако отказались называть причину.
Дарья Зотеева (Инстасамка)
Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ
В министерстве культуры Ставропольского края ситуацию с отменой концерта также не стали комментировать, отметив только, что непосредственно в краевой минкульт никаких жалоб от родителей и общественности не поступало.
Напомним, 24 января мэр столицы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале сообщил, что рекомендовал собственнику ДК «София» отменить концерт госпожи Зотеевой в связи с «негативной реакцией жителей города и края». Мэр также рассказал, что дополнительно обратился к правоохранительным органам «с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта».
Заявлению господина Ворошилова предшествовало обращение от представителя общественного движения «За сбережение народа» в СКФО Сайпуддина Гучигова, с которым он обратился к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову и полпреду президента РФ в СКФО Юрию Чайке. Господин Гучигов требовал запретить выступления госпожи Зотеевой в регионе. В местных СМИ со ссылкой на автора обращения приводились цитаты из него, в частности о том, что нельзя давать «зеленую улицу проходимцам от культуры», которые разрушают «духовно-нравственную целостность наших народов».