Мэр Пятигорска рекомендовал отменить концерт Инстасамки

Концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева) был запланирован в Пятигорске на 15 марта. В своем Telegram-канале мэр столицы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Дмитрий Ворошилов сообщил, что провел встречу с организатором концерта собственником ДК «София» и рекомендовал ему отменить этот концерт в связи с «негативной реакцией жителей города и края». Мэр также отчитался, что «соответствующее письменное обращение с рекомендациями отмены концерта продублировано еще раз в адрес организаторов». Кроме того, по его словам, он дополнительно обратился к правоохранительным органам «с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта».

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Ранее на имя губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки поступило обращение от представителя общественного движения «За сбережение народа» в СКФО Сайпуддина Гучигова с просьбой запретить выступления госпожи Зотеевой в регионе. В местных СМИ со ссылкой на автора обращения приводились цитаты из него, в частности о том, что нельзя давать «зеленую улицу проходимцам от культуры», которые разрушают «духовно-нравственную целостность наших народов».

Информация, размещенная господином Ворошиловым, в свою очередь, вызвала бурное обсуждение у его подписчиков. Одни горячо поддержали главу города и предлагали купившим билеты «заказывать Инстасамку… в частном порядке себе на хату». Другие отмечали, что если певица «неприятна народу», то это «решается рублем»: «Есть ощущение, что нет других проблем... Кто не хочет — не идет... Все!», и предлагали любителям запретов самостоятельно заниматься нравственным здоровьем своих детей.

Собственник концертной площадки на вопрос «Ъ», будет ли отменен концерт, ответил, что концерт обязательно состоится, альбом, который будет представлять певица, прошел проверку в Роскомнадзоре. По его мнению, общественники, которые начали кампанию с требованиями запрета, просто решили попиариться на громком псевдониме Дарьи Зотеевой.

Александра Ларинцева, Пятигорск