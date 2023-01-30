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Коммерсантъ FM
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Yamaha представила беспроводные наушники TW-E3C

Компания Yamaha представила новые беспроводные наушники — бюджетную модель TW-E3C, сообщает What Hi-Fi. В продажу гаджет поступит в сером, черном, красном, бежевом, синем и зеленом цветах. Стоимость наушников составляет $80.

Новинка, сертифицированная на защиту от пыли и влаги по стандарту IPX5, получила динамики 6 мм и поддержку кодека aptX Adaptive. Заявлено, что наушники могут проработать до 9 часов без подзарядки, а футляр позволяет увеличить автономность аксессуара до 24 часов. Наушники могут подключаться сразу к нескольким устройствам, а при использовании в играх активируется специальный режим с низкой задержкой передачи звука.

Максим Вершинин

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