Отца Новака Джоковича не стали наказывать за инцедент с российским флагом

Генеральный директор Федерации тенниса Австралии и директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал о развитии скандала вокруг отца Новака Джоковича, которого засняли с болельщиками с российским флагом. Он заявил, что Срджан Джокович, как и обещал, не присутствовал на полуфинале турнира и в отношении него не ввели никаких санкций.

«Это его решение. Мы позволим ему решить самостоятельно, и в конечном итоге он должен сделать заявление. Он не нарушил никаких правил проведения мероприятий»,— сказал господин Тайли, его слова приводит Tennis Up to Date. Он отметил, что Джокович-старший не действовал преднамеренно и не стремился никому навредить.

Глава Федерации тенниса Австралии опроверг сведения о том, что Срджан Джокович произносил какие-либо пророссийские лозунги на турнире. Он добавил, что его семья была расстроена случившимся.

Срджан Джокович, в свою очередь, заявил, что пришел на турнир, только чтобы поддержать сына, и объяснил ситуацию следующим образом: «У меня не было намерения спровоцировать такие (яркие.— "Ъ") заголовки. Я был на улице с болельщиками Новака, как и после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с ними».

На видео, которое накануне попало в сеть, Срджан Джокович позирует с мужчиной в футболе с буквой «Z», держащим российский флаг с изображением лица президента России Владимира Путина. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко после этого призвал запретить отцу Новака Джоковича посещать Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Дарья Эрозбек