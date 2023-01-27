Посол Украины потребовал запретить отцу Джоковича посещать Australian Open

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал запретить отцу Новака Джоковича Срджану посещать Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) после того, как тот позировал с болельщиками, одетыми в одежду с символикой «Z» и держащими российские флаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Срджан Джокович позирует с российскими болельщиками в Австралии

Фото: кадр из видео Срджан Джокович позирует с российскими болельщиками в Австралии

Фото: кадр из видео

«Его следует лишить аккредитации»,— заявил AFP господин Мирошниченко.

Посол также призвал Джоковича-младшего, который готовится сыграть с американцем Томми Полом в полуфинале турнира, лично извиниться и прояснить свою позицию в отношении событий на Украине.

«Он должен извиниться за то, что произошло, и осудить вторжение России на Украину»,— потребовал дипломат.

Срджан Джокович в ответ заявил, что не пытался никого оскорбить. В разговоре с Reuters он сказал, что его семья «пережила ужасы войны и желает всем только мира». Игру своего сына в полуфинале Australian Open, который состоится 27 января, господин Джокович будет смотреть из дома.

На видео, которое вызвало недовольство украинского дипломата, Срджан Джокович позирует с мужчиной, держащим российский флаг с изображением лица президента России Владимира Путина. Как пишет AFP, сербские репортеры подтвердили, что это был отец Новака Джоковича, а газета Melbourne Age сообщила, что он сказал по-сербски: «Да здравствует Россия».

Дарья Эрозбек