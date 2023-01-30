Девелоперы предлагают кешбэк

Купи квартиру в Москве, получи кэшбек в 15 %. Девелоперы, которым пришлось по требованию ЦБ отказаться от околонулевых ставок по ипотеке, в январе запустили новые акции. Недвижимость можно приобрести даже без первоначального взноса. Либо внести его и получить беспроцентную рассрочку. Какие варианты выгодны для покупателя? И как меняется стоимость жилья в зависимости от программы застройщика? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 28% квартир на рынке в январе объявлена новая стоимость и новые акции. Опрошенные собеседники “Ъ FM” говорят, что год назад таких было всего 6%. Девелоперы отказались от нулевой ипотеки, в декабре был последний шанс взять квартиру на таких условиях. Сейчас ставки от застройщика начинаются от 2,5-3%. И найти их уже непросто. Но при этом вариантов сэкономить на недвижимости стало больше. Группа ПИК за покупку квартиры в Москве, к примеру, возвращает кешбэк.

И этой программой в январе воспользовался каждый седьмой покупатель, рассказала пресс-секретарь ГК ПИК Татьяна Гулина-Сейранян: «Мы выплачиваем кешбэк в размере 15% стоимости квартиры за счет своих средств, что делает покупку выгодной для клиента. Программа дает возможность использовать полученные средства для погашения ипотеки, открытия вклада или любых других целей. Наценка на квартиру остается несопоставимой с размером кешбэка, который перечисляется клиенту».

Так, квартира площадью 83 кв. м в строящемся ЖК «Юнино» при кешбэке обойдется в 13,7 млн руб., а если взять ее же с ипотекой и у того же застройщика под 3,75%, то цена будет ниже почти на 300 тыс. руб. Но в первом случае первоначальный взнос за покупателя вносит сам девелопер. И тут выбор уже за клиентом, отмечает ведущий эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина: «Программа актуальна для тех, у кого, например, нет первоначального взноса. Такие клиенты могут взять потребкредит, купить квартиру в ипотеку и получить кешбэк в размере как раз первоначального взноса.

Это позволит привлечь на рынок тех клиентов, которые еще не смогли накопить несколько миллионов рублей для того, чтобы совершить сделку на первичном рынке. Поскольку у нас 80% покупателей, которые будут привлекать ипотеку, застройщики заинтересованы в первую очередь на разработку различных программ по ней».

ГК ПИК пока единственная, кто возвращает кешбэк. Аналитики не исключают, что к ней могут присоединиться и конкуренты. Но выгодные акции есть и у других застройщиков. «Абсолют Недвижимость», например, дает рассрочку. Вносите 10%, остальное платите через год. «А101» предлагает сэкономить, пока строится дом. Первый взнос можно оплатить через 12 месяцев. Девелоперы сегодня рекламируют не квартиры, а ипотечные ставки.

Один и тот же объект от застройщика можно купить разными способами, в этом и выгода, резюмирует руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева: «Давайте возьмем стандартную однокомнатную квартиру комфорт-класса. С самой распространенной сейчас программой — ипотека под 3,75% с первоначальным взносом от 15% — квартира будет стоить 7,6 млн руб., ежемесячный платеж составит почти 25 тыс. руб. в месяц. А теперь рассмотрим ипотеку с господдержкой, когда фиксированная ставка идет на весь период, квартира будет стоить 7,1 млн руб., но при этом ежемесячный платеж будет на 10 тыс. руб. больше».

Такие программы предлагают, в основном в массовом сегменте жилья. Ипотеку сегодня дают уже не на 20 лет, а на 30. При этом, по статистике, ее закрывают за 18 лет. В премиальном сегменте доля ипотеки тоже выросла. Но составляет не 80 %, как в эконом-классе, а 30-35%. Там таких субсидированных ставок нет, но есть рассрочки. Иногда беспроцентные. В сегменте жилья бизнес-класса предлагают дисконт.

MR Group, к примеру, предлагает 15 % скидку на ряд квартир, в том числе видовых с собственной набережной. Группа «Самолет» при бронировании обещает кухню со встроенной техникой в подарок. Предложение действует при 100% оплате, господдержке и базовой ставке по ипотеке.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".