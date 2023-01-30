Юань не оправдал ожиданий

Россияне не смогли заработать на юане, хотя вера в китайскую денежную единицу внутри страны достигла максимума. В 2022 году отечественные инвесторы купили ее на 140 млрд руб., следует из материалов Центробанка. В предыдущие годы регулятор в своих документах вообще не упоминал эту денежную единицу. Объем торгов юанем на бирже увеличился в 40 раз. Однако, как подсчитали собеседники “Ъ FM”, ставка на инструмент не помогла большинству россиян выйти в плюс. Насколько серьезными были убытки? И стоит ли дальше верить в китайскую валюту? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Рынок большой, курс стабильный»,— так о юане в 2022 году отзывался Минфин, считая китайскую валюту заменой доллару и евро. Второе утверждение как минимум спорно.

2022-й юань начал с укрепления: стоил около 12 руб. В марте на фоне санкций против Москвы он резко подорожал до 21 руб., к лету подешевел до 8 руб., а к концу года вновь набрал в цене — до 10 руб. В итоге тот, кто поверил в китайскую валюту в январе, потерял 17% вложенного капитала, а тот, кто закупили ее весной — почти 54%.

В плюсе остались только сделавшие ставку на юань летом, но таких немного, говорит трейдер Вячеслав Таквель: «Я покупал китайскую валюту летом по 8 руб. Часть этих средств я переложил в юаневые облигации. Доходность составила порядка 3,5%, плюс накопленная прибыль фактически за счет того, что юань сейчас торгуется выше 10 руб. Таким образом я получил прибыль в 18%. Для валютной долгосрочной перспективы это отличный результат».

Теперь заработать на инвестициях в юань столько же почти невозможно, признают собеседники “Ъ FM”. Волатильность ослабла, доходность облигаций, появившихся летом, сократилась более чем на 1%. Сейчас она ниже инфляции, которую прогнозируют в 2023 году президент России Владимир Путин и Центробанк.

Открывать депозит в юанях тоже невыгодно. Доходность вкладов еще ниже — около 2%. Все доступные на рынке опции ведут к убыткам, констатирует старший инвест-консультант «Финама» Тимур Нигматуллин: «Доходность по облигациям составляет примерно 2% годовых. Покупать инструменты с такой доходностью бессмысленно даже с налоговой точки зрения. Вы, по сути, просто платите налог НДФЛ за валютную переоценку на большую величину, чем получите процентный доход. Чем отличается вклад от облигаций? Ничем. С точки зрения доходности, это то же самое».

Остается одно утешение: по прогнозам аналитиков, дальше слабеть юань, скорее всего, не будет, а, значит, инвесторы как минимум не потеряют деньги. Более того, есть шанс уйти в небольшой плюс на фоне отмены в Китае COVID-ограничений, отмечает главный аналитик инвестиционной компании «Иволга Капитал» Марк Савиченко: «Открытие Китая повлечет за собой спрос на китайскую валюту. Консенсус-прогноз — это доллар-юань — 6,95. То есть незначительное укрепление китайской валюты к текущим котировкам. Но юань не свободно конвертируемая денежная единица и очень сильно зависит от политики партии».

Если сюрпризов не будет, к рублю юань может укрепиться еще существеннее, ведь с 2023 года дополнительный спрос на валюту будут создавать Центробанк и Минфин. Они планируют закупать ее вместо доллара для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). А пока регулятор юань продает, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Стоит ли на этом фоне закупаться валютой, собеседники “Ъ FM” не уверены. По их словам, вложения в денежную единицу КНР в 2023 году могут принести как доход в 15%, так и вновь оставить инвесторов в минусе. Впрочем, и выбора на рынке активов у россиян почти нет.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".