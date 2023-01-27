Брокерам добавляют условия по договорам

Центробанк рекомендовал брокерам включать в договор условия принудительной конвертации валюты, сообщает издание РБК со ссылкой на участников рынка. Регулятор объясняет такой подход санкционными рисками. При этом в рекомендациях ЦБ говорится, что игроки должны «исходить из принципов добросовестности» и выполнять обязательства на наиболее выгодных условиях для клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Какие риски имеет в виду ЦБ? И как может проходить принудительная конвертация? На эти вопросы “Ъ FM” ответил инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов: «Я думаю, что Центральный банк имеет в виду прежде всего возможные новые санкции против российских финансовых структур, которые совершают операции в долларах и евро. В частности, речь может идти об ограничениях в отношении Национального клирингового центра, Мосбиржи или ее дополнительных структур. В этом случае расчеты в иностранной валюте могут быть парализованы, и действительно брокерам придется идти на ее принудительную конвертацию или в рубли, или, возможно, в какую-то другую валюту дружественных стран, к примеру, юани.

Вместе с тем регулятор говорит о том, что игроки должны действовать в интересах клиентов, поэтому, полагаю, что конвертация должна происходить все-таки по рыночному курсу ЦБ в текущий момент или кросс-курсу, если будет конвертация, например, в юани. Не думаю, что клиенты потеряют какую-то серьезную стоимость. Брокеры, возможно, в этом случае захотят получить какую-то комиссию, но, надеюсь, она будет небольшой».

Осенью 2022 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что принудительная конвертация валюты невозможна. Исключение составляют случаи, когда условия прямо прописаны в договоре. В рекомендациях регулятора есть смысл, учитывая, что не все игроки на фоне санкций вели себя добросовестно, пояснил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:

«Не думаю, что речь идет о добровольном желании. Скорее это попытка подстраховаться на предмет возможных непростых ситуаций, которых в прошлом году было достаточно много и которые довольно наглядно показали, что в ряде случаев с неудобными активами клиентов приходится как-то работать. Вот ЦБ и предлагает это заранее прописать в договорах.

При этом далеко не все игроки рынка в такие сложные моменты руководствовались интересами клиентов. Так что, возможно, это правильная инициатива. В этом случае клиент при заключении договора с брокером сможет оценить условия, которые ему предлагаются, и сделать выбор, например, а хочет ли он в принципе дальше иметь дело с валютными активами со счетов этого игрока или с ним в принципе. Может быть, он вообще найдет кого-то другого с более комфортным предложением. Все-таки с точки зрения спекулятивного интереса валютные активы сейчас очень даже горячи. А вот та инфраструктура, которую готовы предложить профессиональные участники рынка своим клиентам, скажем так, по большому счету убогая».

В конце минувшего года Национальный клиринговый центр конвертировал все швейцарские франки по курсу 76,6 руб. С лета торговля этой валютой на Мосбирже остановлена.

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Илья Сизов