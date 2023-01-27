Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Брокерам добавляют условия по договорам

Зачем игрокам рынка вносить пункт о принудительной конвертации валют

Центробанк рекомендовал брокерам включать в договор условия принудительной конвертации валюты, сообщает издание РБК со ссылкой на участников рынка. Регулятор объясняет такой подход санкционными рисками. При этом в рекомендациях ЦБ говорится, что игроки должны «исходить из принципов добросовестности» и выполнять обязательства на наиболее выгодных условиях для клиентов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Какие риски имеет в виду ЦБ? И как может проходить принудительная конвертация? На эти вопросы “Ъ FM” ответил инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов: «Я думаю, что Центральный банк имеет в виду прежде всего возможные новые санкции против российских финансовых структур, которые совершают операции в долларах и евро. В частности, речь может идти об ограничениях в отношении Национального клирингового центра, Мосбиржи или ее дополнительных структур. В этом случае расчеты в иностранной валюте могут быть парализованы, и действительно брокерам придется идти на ее принудительную конвертацию или в рубли, или, возможно, в какую-то другую валюту дружественных стран, к примеру, юани.

Вместе с тем регулятор говорит о том, что игроки должны действовать в интересах клиентов, поэтому, полагаю, что конвертация должна происходить все-таки по рыночному курсу ЦБ в текущий момент или кросс-курсу, если будет конвертация, например, в юани. Не думаю, что клиенты потеряют какую-то серьезную стоимость. Брокеры, возможно, в этом случае захотят получить какую-то комиссию, но, надеюсь, она будет небольшой».

Как брокеры конвертируют валюту

Осенью 2022 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что принудительная конвертация валюты невозможна. Исключение составляют случаи, когда условия прямо прописаны в договоре. В рекомендациях регулятора есть смысл, учитывая, что не все игроки на фоне санкций вели себя добросовестно, пояснил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:

«Не думаю, что речь идет о добровольном желании. Скорее это попытка подстраховаться на предмет возможных непростых ситуаций, которых в прошлом году было достаточно много и которые довольно наглядно показали, что в ряде случаев с неудобными активами клиентов приходится как-то работать. Вот ЦБ и предлагает это заранее прописать в договорах.

При этом далеко не все игроки рынка в такие сложные моменты руководствовались интересами клиентов. Так что, возможно, это правильная инициатива. В этом случае клиент при заключении договора с брокером сможет оценить условия, которые ему предлагаются, и сделать выбор, например, а хочет ли он в принципе дальше иметь дело с валютными активами со счетов этого игрока или с ним в принципе. Может быть, он вообще найдет кого-то другого с более комфортным предложением. Все-таки с точки зрения спекулятивного интереса валютные активы сейчас очень даже горячи. А вот та инфраструктура, которую готовы предложить профессиональные участники рынка своим клиентам, скажем так, по большому счету убогая».

Что означает письмо ЦБ к брокерам о манипуляции с зарубежными активами

В конце минувшего года Национальный клиринговый центр конвертировал все швейцарские франки по курсу 76,6 руб. С лета торговля этой валютой на Мосбирже остановлена.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...