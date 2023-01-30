Bloomberg: российская нефть поступает в Азию через Испанию

Российская нефть доставляется в Азию транзитом через испанский полуэксклав Сеута (северное побережье Африки), что позволяет снизить стоимость доставки, обойти санкции и упростить логистику. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что России приходится продавать свою нефть со скидкой, но она по-прежнему отгружает ее в больших количествах.

До ввода войск России на Украину в 2022 году РФ редко использовала воды вблизи Сеуты в качестве остановки для перевозки своей нефти. Тогда Москва отправляла нефть непосредственно на европейские нефтеперерабатывающие заводы небольшими танкерами. Но позже Россия начала использовать испанский город в качестве базы для перегрузки с корабля на корабль — сначала периодически, а теперь регулярно.

Маршрут выглядит следующим образом: Россия загружает сырую нефть в малотоннажные танкеры класса «афрамакс» на своих экспортных терминалах в Балтийском море, таких как Приморск и Усть-Луга. Эти суда переправляют сырую нефть в Сеуту. Рядом с испанским городом афрамаксы, которые перевозят около 700 тыс. баррелей, ждут, когда прибудет крупный перевозчик сырой нефти, супертанкер типа VLCC. Афрамаксы приближаются к VLCC и перегружают топливо с корабля на корабль. Обычно для загрузки одного VLCC, который может транспортировать не менее 2 млн баррелей, требуется до трех таких операций. После этого VLCC начинает свой путь в сторону Азии, огибая Африку.

Bloomberg отмечает, что с декабря шесть VLCC проделали это более чем с 15 афрамаксами. По данным агентства, в настоящее время два VLCC ждут танкеров, которые необходимо разгрузить.

Москва при этом не нарушает международное право, отмечает агентство. Танкеры в основном остаются в 12 морских милях от берега, не нарушая границы, хотя временами они приближаются к Сеуте и территориальным водам Испании.

По информации Bloomberg, владельцами танкеров в основном являются россияне и китайцы.

Агентство называет несколько причин, почему России выгодно использовать Сеуту. Во-первых, это быстро: маршрут из Балтики в Сеуту занимает десять дней, а если далее следовать в Китай, это добавит 40 дней. Во-вторых, значительно снижается стоимость: переправлять сырую нефть на VLCC намного дешевле, чем на афрамаксах. Сейчас доступно больше VLCC, поэтому использовать их дешевле. Аренда VLCC стоит менее $20 тыс. в день, а афрамакса — $55 тыс. в день. В-третьих, Сеута находится в удобном месте: внутри Средиземного моря она защищена от штормовых ветров. При этом город близок к Гибралтару, и VLCC, которые забирают грузы, могут быстро вернуться в открытые воды, чтобы обогнуть Африку и Азию, не теряя много времени.

Эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза вступило в силу 5 декабря. Также действует потолок цен на нефть из России, который ввели ЕС, G7 и Австралия,— $60 за баррель. 20 января коалиция стран Запада согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).

Подробнее о новых ограничениях — в материале «Ъ FM» «Нефтепродуктам определили свой потолок».

Дарья Эрозбек