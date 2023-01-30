В поисках членов комиссий

Парламентские партии начали отбирать кандидатов в первые составы избиркомов новых российских регионов. Прием предложений завершится 21 февраля. Как уверяют опрошенные “Ъ” партийцы, проблем с кадрами для комиссий у них нет. В Донецкой и Луганской народных республиках избиркомы формируются традиционным способом: их членов на паритетной основе назначат глава региона и законодательный орган. А в Запорожской и Херсонской областях, где пока нет региональных парламентов, их функции возьмет на себя Центризбирком (ЦИК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, все пять парламентских партий ведут отбор кандидатур для формирования на новых территориях первых составов региональных избирательных комиссий. Предполагается, что осенью 2023 года эти избиркомы должны будут провести в новых субъектах первые после их присоединения к России выборы.

Необходимые для формирования комиссий нормативные акты новые субъекты РФ уже выпустили. Согласно федеральному закону о гарантиях избирательных прав, члены регионального избиркома назначаются в равных пропорциях заксобранием и губернатором. Те, в свою очередь, выбирают из числа кандидатур, которые им предлагают партии, общественные объединения, советы депутатов муниципальных образований, предыдущий состав избиркома и ЦИК. Гарантированную квоту на одного члена комиссии имеют партии, представленные в Госдуме, при этом по одному члену избиркома глава региона и заксобрание должны назначить на основе рекомендаций ЦИКа. Как правило, эти кандидаты затем назначаются на руководящие должности.

Структура и порядок формирования избиркомов в четырех регионах несколько отличаются. Так, в ДНР и ЛНР комиссии будут состоять из 12 членов с правом решающего голоса. По шесть человек в избирком назначат врио глав республик и их парламенты, прием кандидатур ведется до 17 и 18 февраля соответственно. В Запорожской и Херсонской областях комиссии будут состоять из 10 человек. Половину членов там тоже назначат врио губернаторов, но вторую половину состава сформирует ЦИК, поскольку в этих субъектах отсутствуют законодательные органы. Кандидатуры для избиркомов этих двух регионов принимаются до 21 февраля.

Отметим, что федеральное законодательство в случае отсутствия в субъекте РФ уполномоченного органа позволяет передать функции по назначению всех или части членов региональной комиссии Центризбиркому. Так было, например, в 2007 году, когда ЦИК назначил всех 14 членов избиркома Ставропольского края из-за оспаривания в судах решений губернатора и краевой думы. ЦИК обосновал это тем, что регион запоздал с формированием избиркома, создав тем самым угрозу нарушения избирательных прав граждан. В прошлом году ЦИКу пришлось назначить одного члена избиркома Республики Коми для завершения формирования его нового состава. Вакансия образовалась в связи с тем, что Госсовет (парламент) Коми утвердил только пять из шести своих выдвиженцев, а по шестой кандидатуре возникла спорная ситуация, разрешать которую пришлось ЦИКу.

Ни одна из опрошенных “Ъ” парламентских партий не сообщила о дефиците кадров для делегирования в составы избиркомов новых субъектов. Так, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заверил “Ъ”, что единороссы успеют направить свои предложения по кандидатурам в отведенные сроки. Подготовкой этих предложений, по его словам, занимается специальный партийный образовательный модуль для членов избиркомов. При этом желания работать в комиссиях у местных жителей «хоть отбавляй», добавил господин Перминов.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, партийный актив коммунистов в новых регионах уже превышает 2 тыс. человек. «Никаких проблем, связанных с формированием субъектовых, территориальных и даже участковых комиссий, не будет»,— пообещал господин Афонин. Он добавил, что в партийном активе есть и опытные политические бойцы, и новоиспеченные члены КПРФ. «Задачу мы ставим более широко, потому что понимаем, что в непростых условиях, которые складываются на этих территориях, наш потенциал будет более широко востребован в участковых и территориальных комиссиях. И это будут представители не только от КПРФ, но и от общественных организаций»,— рассказал первый зампред ЦК.

В пресс-службе «Справедливой России — За правду» тоже сказали “Ъ”, что успеют в отведенные сроки включить своих представителей во все избирательные комиссии на новых территориях. В партии также напомнили, что необходимые кадровые и организационные решения по созданию региональных отделений в ДНР и ЛНР уже приняты. «Что касается Запорожской и Херсонской областей, то буквально вчера на заседании президиума Центрального совета партии приняты решения о создании региональных отделений и в этих субъектах РФ»,— сообщили в пресс-службе.

ЛДПР делает ставку на местные кадры, рассказали “Ъ” в ее пресс-службе, добавив, что подготовкой кандидатов в избиркомы новых территорий занимаются специалисты и юристы центрального аппарата партии. Как говорят либерал-демократы, они рассчитывают, что успеют в срок, граждане заинтересованы в том, чтобы выборы прошли прозрачно, и многие охотно участвуют в такой работе.

Наконец, в пресс-службе «Новых людей» заявили “Ъ”, что партия направит своих представителей в комиссии всех уровней: «Отбор и подготовка кадров уже идут. Этими людьми станут наши сторонники, проживающие непосредственно на новых территориях». Там также добавили, что эта работа тесно связана с созданием отделений партии на новых территориях: партячейка в Донецке открылась 22 января, а в ближайшее время откроются отделения в ЛНР и Запорожской области.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Мария Макутина