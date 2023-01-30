Ни реабилитации, ни пересчета ущерба

Верховный суд (ВС) России поставил точку в затянувшемся судебном процессе по уголовному делу о хищении средств ОАО «МРСК Центра». Более трех лет назад пятеро энергетиков получили от шести до девяти лет лишения свободы за хищение в 2008–2010 годах более 240 млн руб. Позже наказание им было снижено, и они вышли на свободу. Споры сторон продолжались в различных судебных инстанциях, но ВС в конце концов решил, что энергетики, хоть и были оправданы по статье об организованном преступном сообществе, остаются виновными в хищениях, а потому не имеют права на реабилитацию, а сумма ущерба, которую может требовать потерпевшая сторона, никаким пересчетам не подлежит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Филатов по-прежнему настаивает на своей невиновности, но в Верховном суде своего не добился

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Виктор Филатов по-прежнему настаивает на своей невиновности, но в Верховном суде своего не добился

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Завершающий этап затянувшихся без малого на семь лет судебных споров, касавшихся этого уголовного дела, состоялся в кассационной инстанции ВС. С представлением на предыдущее решение Второго кассационного суда общей юрисдикции сюда обратился замгенпрокурора Игорь Ткачев. Он просил отменить предыдущее судебное решение о возвращении материалов расследования в апелляционную инстанцию в связи с тем, что якобы был неправильно определен размер ущерба из-за «ошибки арифметического подсчета», а также оценен ряд доказательств. «Судами первой и второй инстанций правильно установлено, что виновные лица совершили преступления в составе организованной преступной группы, о чем свидетельствуют тщательная подготовка к растрате денег, разработка схемы преступной деятельности, привлечение осведомленных и неосведомленных участников»,— указал замгенпрокурора. Он также посчитал, что кассационный суд вышел за пределы своей компетенции, «фактически устанавливая преимущества одного блока доказательств перед другими», говоря о недооценке аргументов защиты. Еще одной точкой преткновения стал вопрос о реабилитации ранее осужденных лиц по одному из обвинений, которое ранее судом было снято.

Интересно, что Верховный суд решил не направлять представление господина Ткачева обратно во Второй кассационный суд общей юрисдикции, как можно было ожидать, а направил его в свою коллегию по уголовным делам. В итоге, как стало известно “Ъ”, решение было принято всего за пару часов, хотя на заседание прибыли все пять осужденных с адвокатами и представители МРСК Центра как потерпевшей стороны. По словам участников процесса, Виктор Филатов, главный фигурант уголовного дела, вел себя эмоционально и попытался препираться с судом, настаивая, чтобы его не называли осужденным. «Сядьте, осужденный!» — такой он получил ответ. В итоге кассационное представление Игоря Ткачева было полностью удовлетворено, тем самым в «деле белгородских энергетиков» была поставлена точка.

Как сообщал ранее “Ъ”, приговор бывшему гендиректору белгородского филиала МРСК Центра Виктору Филатову, его заместителю Алексею Зеленскому, а также сотрудникам ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станиславу Милькину, Павлу Тищенко и Александру Пивоварову был оглашен в Мещанском райсуде Москвы в июле 2019 года. Им инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — хищение средств МРСК при заключении через аффилированные компании, включая подконтрольную «КорСсис», ряда экономически невыгодных для компании аутсорсинговых договоров. При этом с фигурантов сняли обвинение по ст. 210 (организованное преступное сообщество) с возможностью реабилитации в этой части, но обязали их возместить 241 млн руб. ущерба. При этом подсудимые получили от шести до девяти лет лишения свободы, но из-за того, что до вынесения судебного решения они находились под арестом (день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии), некоторые из них сразу вышли на свободу. Остальные освободились чуть позже, когда Мосгорсуд, рассмотрев апелляционные жалобы, снизил сроки наказания, а вопрос об ущербе переадресовал гражданскому суду. Стоит отметить, что, освободившись, бывшие энергетики занялись своим трудоустройством. Например, господин Филатов, дом которого, по неподтвержденным сведениям, недавно пострадал при обстреле с украинской стороны, по некоторым данным, занялся вопросами получения электроэнергии из альтернативных источников, в частности, из отходов свиноводческих предприятий Белгородской области. При этом и главный фигурант, и его бывшие подельники все эти годы продолжали настаивать на своей полной невиновности. Они утверждали, что в деле, которое инициировали ФСБ, МВД и СКР, нет ни состава, ни события преступления. Дело много раз пересматривалось в разных инстанциях, но пятеро подсудимых всегда требовали оправдания.

«Мы обязательно будем жаловаться и дойдем до президиума Верховного суда, как ранее дошли туда с вопросом о незаконности продлений Виктору Ивановичу (Филатову.— “Ъ”) меры пресечения в виде содержания под стражей»,— заверил “Ъ” после заседания ВС РФ адвокат господина Филатова Владимир Горелик. По его словам, защите толком не дали высказаться на заседании, а выводы кассационного суда, якобы обнаружившего до 20 грубейших нарушений закона, требовали отмены обвинительного приговора. Решение ВС защитник связал с излишне эмоциональным выступлением его подзащитного. «Это мое сугубо субъективное мнение, но судьи, возможно, были неприятно поражены резкими высказываниями Виктора Ивановича о его протестах против творящегося много лет беззакония»,— сказал господин Горелик, еще раз подчеркнув, что это лишь его личное предположение, добавив, что в предыдущем судебном решении «были сконцентрированы все нарушения Мосгорсуда».

В свою очередь, Олег Жуков, партнер юридического бюро TM Defence, представляющего интересы МРСК, пояснил “Ъ”, что потерпевшие довольны исходом дела. По его словам, суды первой и второй инстанций вынесли «объективные и справедливые решения», отменять которые нет оснований. «Верховный суд РФ подтвердил виновность осужденных — то, о чем мы говорили более пяти лет в каждой инстанции суда. Несмотря на то что защитники осужденных явно злоупотребляли правом и затягивали процесс, наконец поставлена точка. Мы полностью довольны решением Верховного суда»,— заявил господин Жуков.

При этом участники процесса сошлись во мнении, что после получения ими мотивировочной части решения в гражданском суде будет инициирован процесс по возмещению с экс-энергетиков материального ущерба.

Сергей Сергеев