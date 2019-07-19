Энергетиков исключили из преступного сообщества

Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по громкому уголовному делу о хищении в 2008–2010 годах средств ОАО «МРСК Центра» на сумму около 240 млн руб. Суд снял с фигурантов наиболее тяжкое обвинение — об организации преступного сообщества и участии в нем и признал их виновными в особо крупной растрате. В итоге бывший гендиректор белгородского филиала МРСК Виктор Филатов получил 9 лет колонии, другие подследственные получили более мягкие наказания. Защита подсудимых намерена обжаловать приговор. Отметим, что это только один эпизод масштабного расследования хищений средств МРСК, которое пока продолжается.

Приговор по громкому уголовному делу, которое с небольшими перерывами слушалось в суде более двух лет, председательствующая Елена Гудошникова зачитывала почти неделю — в документе оказалось около 700 страниц. На оглашение судебного решения в первый день пришли не только родственники и журналисты, но и своего рода группа поддержки, у некоторых членов которой в руках были плакаты с надписями типа «Требуем прекратить заказной протест против белгородских энергетиков». Заседание началось с небольшой заминки: адвокат Вячеслав Цымбал, представляющий интересы главного обвиняемого — бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова, обратил внимание суда на то, что конвой после доставки подсудимых в зал заседаний забыл снять с них наручники. А днем позже одному из подсудимых стало плохо, и пришлось вызывать в суд скорую.

С самого начала оглашения судебного решения стало ясно, что подсудимые получат более мягкие наказания, чем для них в прениях требовала прокуратура, поскольку суд оправдал фигурантов по наиболее тяжкому пункту обвинения — ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). В итоге все были признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумма составила 241 млн руб.

Между тем, напомним, в прениях сторон представители прокуратуры требовали для Виктора Филатова, как предполагаемого организатора преступного сообщества, 12 лет колонии строгого режима, для его бывшего заместителя Алексея Зеленского, а также бывших сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станислава Милькина, Павла Тищенко и Александра Пивоварова — по 11 лет лишения свободы. Подсудимые, в защиту которых, кстати, не раз выступал уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, свою вину категорически отрицали, требуя полного оправдания.

Как ранее рассказывал “Ъ”, пятеро энергетиков были задержаны четыре года назад в рамках совместной операции Службы экономической безопасности ФСБ, ГУЭБиПК МВД РФ и СКР. Само же расследование началось за два года до этого, после обращения в правоохранительные органы руководства «МРСК Центра». Энергетики утверждали, что один из бывших руководителей энергетической компании Евгений Макаров заключил ряд экономически невыгодных для компании аутсорсинговых договоров, в результате чего акционерному обществу был нанесен ущерб на сумму не менее 880 млн руб. Господина Макарова объявили в розыск, заподозрив в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) при фиктивной передаче из территориальных органов «МРСК Центра» сотрудников в сервисную компанию «КорСсис», руководителем которой являлась его жена Тамара Макарова. В рамках начавшегося расследования пока до суда дошел эпизод, связанный с хищением денег «Курскэнерго» на сумму более 240 млн руб. При этом, по данным источников “Ъ” в следственных органах, расследование «большого» дела о миллиардных хищениях в филиалах «МРСК Центра» продолжается, для обеспечения исковых требований потерпевшей стороны наложен арест на имущественный комплекс в Белгороде, кадастровая стоимость которого превышает 1 млрд руб.

В результате Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова к 9 годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб. Экс-руководитель компании ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Александр Пивоваров был признан виновным, но освобожден в зале суда в связи с тем, что уже отбыл под стражей назначенное ему наказание. При этом суд оштрафовал его на 600 тыс. руб. Бывший заместитель гендиректора белгородского филиала «МРСК Центра» Алексей Зеленский получил 8 лет колонии общего режима и 800 тыс. руб. штрафа, а предприниматели Павел Тищенко и Станислав Милькин, соответственно, 7 и 8 лет лишения свободы и 700 и 800 тыс. руб. штрафа. При этом суд удовлетворил иск «МРСК Центра» к обвиняемым на сумму 241 млн руб.

«Мы довольны приговором, так как, с одной стороны, он носит обвинительный характер, а с другой, суд удовлетворил наше исковое ходатайство»,— сказал “Ъ” партнер юридического бюро TM Defence Олег Жуков, представлявший в суде потерпевшую сторону.

По словам одного из адвокатов господина Филатова Алексея Куприянова, «чудес от приговора» защита не ожидала. «Мы разочарованы тем, что суд за несколько лет разбирательства не увидел отсутствия состава преступления в действиях подсудимых»,— сказал он “Ъ”. Защита всех подсудимых будет обжаловать судебное решение.

Сергей Сергеев, Юрий Сюн