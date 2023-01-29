Уравнение Большого шлема

Триумфатором Открытого чемпионата Австралии в десятый раз стал Новак Джокович. После победы, одержанной в трех партиях над греком Стефаносом Циципасом, 35-летний серб имеет 22 титула, завоеванных на турнирах Большого шлема,— столько же, сколько бывший единоличный лидер по этому показателю Рафаэль Надаль. Кроме того, благодаря этому успеху Джокович вернулся на первое место в мировом рейтинге, обогнав там еще одного испанца Карлоса Алькараса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По словам Новака Джоковича, этот триумф на Открытом чемпионате Австралии стал самой трудной и важной победой в его карьере Фото: Reuters / Hannah Mckay Момент финального матча Australian Open между Новаком Джоковичем (на фото) и Стефаносом Циципасом Фото: Reuters / Hannah Mckay Следующая фотография 1 / 2 По словам Новака Джоковича, этот триумф на Открытом чемпионате Австралии стал самой трудной и важной победой в его карьере Фото: Reuters / Hannah Mckay Момент финального матча Australian Open между Новаком Джоковичем (на фото) и Стефаносом Циципасом Фото: Reuters / Hannah Mckay

Этот финал кроме всего прочего должен был ответить на несколько вопросов, которые выглядели весьма принципиальными с точки зрения соотношения сил, складывающегося в мировой элите в нынешнем сезоне. Вопросы эти, разумеется, касались конкретно Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса. Изменился ли психологический бэкграунд их противостояния, в котором серб явно преуспевает, и если да, то насколько? Способен ли будет очень талантливый, но не всегда стабильный грек, который вообще-то провел великолепный турнир, фундаментально повлиять на уверенность в себе одного из величайших теннисистов современности, которого ему не удается обыграть с осени 2019 года? Или Джокович в очередной раз подтвердит свою мельбурнскую несокрушимость, подняв чемпионский кубок на корте имени Рода Лейвера в десятый раз, через 15 лет после того, как это случилось впервые?

Через 2 часа 56 минут после начала игры выяснилось, что все осталось по-прежнему. Циципасу пришлось испытать примерно те же самые ощущения, какие пережил в пятницу его полуфинальный оппонент Карен Хачанов. Теперь уже у грека нет серьезных поводов для самобичевания. Он, конечно, не избежал определенных огрехов, едва ли не самым заметным из которых стала двойная ошибка на брейк-пойнте в четвертом гейме, позволившая Джоковичу всего за 36 минут выиграть первый сет, но в целом провел качественный матч, уступив в большей степени не из-за собственных оплошностей, а из-за великолепных действий своего соперника.

Главная проблема Циципаса заключалась в том, что Джокович на протяжении двух последних недель был слишком хорош.

Начав турнир в состоянии предельной внутренней мобилизации, которая, возможно, была связана с небольшой травмой левого бедра, он в семи матчах позволил себе немного расслабиться лишь дважды. В первый раз это случилось по ходу проигранной на тай-брейке второй партии встречи второго круга с французом Энцо Куако, одним из победителей квалификации, оказавшимся единственным теннисистом, сумевшим за две недели взять у будущего чемпиона один сет. А второй сбой у Джоковича произошел в первой партии полуфинала против американца Томми Пола, когда серб, ведя 5:1, отдал четыре гейма подряд. Все остальное время серб был просто великолепен, и сбить его безукоризненно отрегулированный игровой механизм не смогли ни напряжение, связанное с повышенной ответственностью в финале, ни классный теннис по всему корту, который демонстрировал Циципас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стефанос Циципас (на фото) не сумел одолеть Новака Джоковича Фото: Reuters / Sandra Sanders Стефанос Циципас после завершения финального матча Фото: Reuters / Hannah Mckay Следующая фотография 1 / 2 Стефанос Циципас (на фото) не сумел одолеть Новака Джоковича Фото: Reuters / Sandra Sanders Стефанос Циципас после завершения финального матча Фото: Reuters / Hannah Mckay

Малюсенький шанс у грека появился лишь после того, как Джокович, взяв тай-брейк второго сета, отдал свою подачу в самом начале третьей партии. Наверное, единственная претензия, которую Циципас все-таки может предъявить себе, связана с мгновенным ответным брейком серба, хотя тут надо снова отдать должное Джоковичу, быстро преодолевшему минутную слабость. Его совершенная по сочетанию плотности и точности игра на задней линии с внезапными обострениями с помощью разящего удара слева выглядела просто шедеврально. Чтобы одолеть такого Джоковича, требовалось выйти на заоблачный уровень, но Циципас, как и прежде, был к этому не готов. Поэтому единственным представителем его поколения, одолевшим серба в решающих матчах турниров Большого шлема, пока в гордом одиночестве остается Даниил Медведев, выигравший в сентябре 2021 года US Open.

Безупречный настрой Джоковича лишний раз подтвердился на тай-брейке третьего сета. Ведя 5:0, серб ошибся при выполнении резаного удара слева после того, как излишне эмоциональный болельщик буквально рявкнул ему под руку. В подобных ситуациях Джокович, бывало, терял хладнокровие, выплескивал эмоции, просил судей взять ситуацию под контроль. Но в данном случае он просто на мгновение вытаращил глаза и как ни в чем не бывало продолжил делать свое дело. Последний удар этого Australian Open — крученый справа по линии — получился у Джоковича таким же идеальным, как и весь турнир. Циципас был бессилен послать мяч в корт, допустив одну из тех ошибок, которые называют вынужденными. За три сета серб выиграл больше на 18 очков, что для трех партий, две из которых завершились тай-брейками, считается очень весомым преимуществом. И это лишний раз доказывает, что его триумф абсолютно логичен.

Выиграв последнее очко, Джокович не стал падать на корт. Миг триумфа он пережил с почти непроницаемым лицом, после чего поднялся в гостевую ложу своей команды, где провел чуть больше времени, чем обычно бывает в подобных случаях, и плакал на плече у матери. А потом была церемония награждения, которая завершилась достойнейшей речью настоящего теннисного короля. Джокович, конечно, не прямо, но достаточно ясно высказал свое отношение к связанному с отсутствием прививки от коронавируса скандальному прошлогоднему выдворению из Австралии — страны, в которой он в последний раз проигрывал в 2018 году и выиграл уже 41 матч подряд. «Только моя команда знает, через что я прошел. Поэтому с учетом всех обстоятельств эта победа — самая крупная и важная в моей жизни»,— отметил сербский теннисист.

Таким образом, минимум до окончания Roland Garros в споре Джоковича с Рафаэлем Надалем за рекорд мужского тенниса по количеству побед на турнирах Большого шлема восстановилось равновесие.

Оба выдающихся мастера имеют по 22 таких титула, и исход их соперничества на данный момент абсолютно не ясен. Учитывая, что Джоковичу в мае исполнится 36 лет, а Надалю в июне — 37, серб вроде бы имеет запас по времени. Да и по его физическому состоянию гораздо меньше вопросов, чем в случае с испанцем.

А вот по количеству времени, проведенному на первом месте в мировом рейтинге, куда Джокович 30 января вернется после перерыва в шесть с лишним месяцев, он уже давно не знает себе равных. Теперь его показатель будет равен 374 неделям, что на 64 недели больше второго в истории показателя, принадлежащего Роджеру Федереру. После Australian Open на счету серба будет 7070 очков, причем до октября ему требуется защитить сравнительно немного — около 2000 баллов. Таким образом, есть основания считать, что Джоковичу удастся довести свой рекорд до 400 недель, хотя тут многое будет зависеть от того, удастся ли ему принять участие в двух весенних турнирах категории Masters 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами. Дело в том, что, в отличие от Австралии, въезд в США иностранцам без прививки от коронавируса по-прежнему запрещен.

Евгений Федяков

Финалы Australian Open Мужчины. Новак Джокович (Сербия, 4)—Стефанос Циципас (Греция, 3) 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 5)—Елена Рыбакина (Казахстан, 22) 4:6, 6:3, 6:4. Девушки. Алина Корнеева (Россия, 9)—Мирра Андреева (Россия, 7) 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.