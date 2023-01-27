Карен Хачанов заложил фундамент сезона

Карену Хачанову не удалось выйти в финал Открытого чемпионата Австралии, в котором встретятся грек Стефанос Циципас, обыгравший россиянина в четырех сетах, и серб Новак Джокович. Тем не менее в целом россиянин показал в Мельбурне классную игру и хороший результат, позволивший ему подняться в мировом рейтинге с 20-го места на 13-е и рассчитывать на скорое возвращение в топ-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов поднимется в рейтинге ATP с 20-го места на 13-е и может рассчитывать на скорое возвращение в десятку

Фото: William West / AFP Благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов поднимется в рейтинге ATP с 20-го места на 13-е и может рассчитывать на скорое возвращение в десятку

Фото: William West / AFP

О том, насколько велики были шансы Карена Хачанова на выход в финал Australian Open, наверное, можно и поспорить. Но назвать его встречу со Стефаносом Циципасом матчем упущенных возможностей уж точно никак нельзя.

Это был тот классический случай, когда проигравший тоже был достоин победы, но победил сильнейший.

То есть результат полуфинала в гораздо большей степени предопределили достоинства грека, чем недостатки россиянина.

Хачанову всегда было непросто играть с теннисистами, которые при ударах слева держат ракетку одной рукой. Дело в том, что такими ударами легче придавать мячу дополнительное вращение, в связи с чем он отскакивает от корта по более высокой траектории. Россиянин же предпочитает встречать мяч в более низкой точке, поэтому ему труднее использовать один из главных своих козырей — мощь. И неудивительно, что Циципас давно научился пользоваться этим нюансом, особенно на приеме, справляясь с сильной подачей Хачанова.

К тому же в первой партии россиянин столкнулся с тотальным невезением. В течение нескольких минут Циципас «подмел» мячом все линии, действуя на грани риска, но с ювелирной точностью. Тем не менее россиянин держался. Дважды отдавая подачу, он возвращал ее, демонстрируя свой фирменный двуручный удар слева по линии и доказывая, что в игре под давлением Циципас порой теряет контроль над своими технически совершенными движениями.

Показатель попадания первой подачи грека в первой партии оказался крайне низким — всего 46% (для сравнения: во втором сете он возрос до 72%). И все же исход первого тай-брейка, по ходу которого Циципас отдал всего два очка, выглядел закономерным. А ключевой отрезок матча наступил во второй половине второй партии. В восьмом гейме на подаче Циципаса наконец завязалась борьба, и Хачанову в те минуты требовалось продемонстрировать свой максимум. Но вышло наоборот. В девятом гейме при счете 15:30 россиянин не преуспел в исполнении смэшей, которые соперник умудрился отражать высокими свечками, находясь у самых рекламных щитов, а еще через пару минут Циципас уверенно подал на сет. Стало очевидно, что спастись в подобной ситуации практически нереально.

И все-таки Хачанов продолжал бороться. В третьем сете, будучи уже прижатым к стенке, он не только отыграл подачу, но и взял тай-брейк, отразив два матчбола. Для грека наступил крайне неприятный момент. В подобных ситуациях он не раз терялся, но в эту пятницу его хладнокровию мог позавидовать сам Роджер Федерер. На Циципаса не действовали ни замечания за затяжку времени при подаче, ни фиксируемые электроникой зашаги при подаче, ни упорство Хачанова. Стоило россиянину чуть-чуть ослабить бдительность, как в начале четвертой партии Циципас снова вышел вперед и лидерства уже не упустил.

Взяв на своей первой подаче 84% очков и выиграв ударами навылет 66 очков, на 20 больше, чем Хачанов, грек продемонстрировал великолепный атакующий теннис. Удар справа Циципаса на данный момент представляет собой очень грозное оружие, в обороне он тоже очень хорош, поэтому далеко не факт, что Новак Джокович, в свою очередь сравнительно легко разобравшийся с американцем Томми Полом, является безоговорочным фаворитом предстоящего финала. На кону в нем, кстати, будет стоять титул первой ракетки мира, который теперь уже наверняка перейдет от испанца Карлоса Алькараса либо к сербу, либо к греку.

Что же касается Хачанова, то он просто прекрасно провел первый месяц года, подведя базу под целый сезон.

Сыграв два четвертьфинала в Аделаиде и полуфинал в Мельбурне, россиянин набрал 810 очков, в понедельник с 20-го места поднимется на 13-е и будет совсем чуть-чуть уступать Даниилу Медведеву. Причем в ближайшие четыре месяца до начала Roland Garros Хачанову требуется защитить всего 300 баллов, то есть он имеет прекрасную возможность вернуться в первую десятку. Для этого нужно успешно сыграть на паре турниров. Особенно существенным очковым резервом для Хачанова выглядят обязательные состязания категории Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме, на которых он в прошлом году в общей сложности выиграл лишь два матча.

Евгений Федяков