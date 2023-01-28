Беловежская пушка

Победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису стала белоруска Арина Соболенко, которая с помощью мощнейшей игры в трех партиях сломила сопротивление прошлогодней чемпионки Wimbledon Елены Рыбакиной из Казахстана. Завоевав свой 12-й титул в общей сложности и 1-й — на турнирах Большого шлема, 24-летняя теннисистка, не проигравшая с начала сезона ни одного матча из 11, вернулась на 2-е место в мировой классификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисистка Арина Соболенко с главным трофеем Открытого чемпионата Австралии

Фото: Sandra Sanders, Reuters Теннисистка Арина Соболенко с главным трофеем Открытого чемпионата Австралии

Фото: Sandra Sanders, Reuters

Эта встреча выглядела противостоянием настолько равных соперниц, что отдавать заранее явное предпочтение одной из них можно было лишь по причине чисто человеческой симпатии. Причем аргументы как в пользу Арины Соболенко, так и в пользу Елены Рыбакиной имелись абсолютно разные. Минчанка, например, до финала выиграла с начала года десять матчей подряд в двух партиях. В XXI веке подобное удавалось лишь израильтянке Анне Смашновой в 2002 году и Агнешке Радваньской из Польши — в 2013-м. В свою очередь, казахстанская теннисистка стала первой за последние 22 года участницей Australian Open, сумевшей в течение двух недель выбить из сетки сразу трех соперниц, имевших на своем счету победы на турнирах Большого шлема — Игу Швёнтек, Елену Остапенко и Викторию Азаренко. Причем на шесть своих побед на пути к финалу Рыбакина затратила 8 часов 55 минут, всего на 16 минут больше, чем Соболенко, которой достались менее статусные оппонентки.

Победительницу матча крайне трудно было предсказать и по ходу игры. Рыбакина лучше провела начало и концовку первой партии, во время которой был повод вспомнить, что в прошлом году Соболенко в 55 матчах допустила 428 двойных ошибок, не сумела выполнить более четверти своих вторых подач и стала по этому показателю лидером сезона. Однако во втором сете белоруска, чья скорость ударов с задней линии порой превышает 140 км/ч, что соответствует элитным мужским показателям, добавила точности. Рыбакина была вынуждена заиграть чуть мягче, и ситуация уравнялась.

Напряженная борьба шла и в третьей партии, хотя на этой стадии матча Соболенко, сумевшая по ходу дела совладать со своим горячим темпераментом, все же держала свою подачу более уверенно.

Рыбакиной пришлось отыгрывать один брейк-пойнт в пятом гейме, а на третьем брейк-пойнте при счете 3:3 минчанка оказалась точнее в розыгрыше из шести ударов. Но самым упорным и продолжительным в этот идеальный для тенниса мельбурнский вечер оказался заключительный гейм на подаче Соболенко, продолжавшийся девять с лишним минут. В целом она контролировала ситуацию, хотя Рыбакина заработала один брейк-пойнт. Закончилось же все ударом справа, которым действующая чемпионка Wimbledon послала мяч за заднюю линию. В итоге — 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 28 минут. Если в Лондоне Рыбакиной удалось отыграться, уступая по ходу дела Унс Джабир из Туниса один сет, то теперь все вышло наоборот. И спустя ровно десять лет после победы, одержанной на Australian Open Викторией Азаренко, чемпионкой в Мельбурне снова стала представительница Белоруссии.

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Завоевав свой второй титул за один месяц, двенадцатый за карьеру и первый — на мейджорах, Арина Соболенко с пятого места в мировом рейтинге вернулась на второе. Теперь впереди нее лишь Ига Швёнтек. Но и Елена Рыбакина может занести себе в актив этот турнир. С 25-го места она поднялась сразу на 15 позиций и будет замыкать первую десятку, потеснив оттуда россиянку Веронику Кудерметову. Более того, если бы в рейтинговый зачет шел Wimbledon, на котором очки не присуждались из-за отсутствия игроков из России и Белоруссии, то сейчас первая ракетка Казахстана была бы пятой в мире. Впрочем, судя по всему, для Елены Рыбакиной, как, к слову, и для Арины Соболенко, это был не последний большой финал.

Евгений Федяков