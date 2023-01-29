ДДТ перенесла концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге на неопределенное время

Концерты группы ДДТ в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге перенесены на неопределенный срок, сообщается на сайте группы. Новые даты выступлений будут объявлены позже. В ДДТ не уточнили причины переноса концертов.

Концерт в Челябинске был запланирован на 17 февраля, в Магнитогорске — на 19 февраля, в Оренбурге — на 21 февраля. Приобретенные билеты будут действовать на новые даты выступлений, они не требуют обмена. Зрители также могут вернуть деньги за билеты в любое время.

16 августа 2022 года суд Уфы оштрафовал лидера ДДТ Юрия Шевчука на 50 тыс. руб за дискредитацию армии России. Протокол о дискредитации против него составили после его концерта в комплексе «Уфа-Арена» в мае прошлого года. 19 декабря Верховный суд Башкирии оставил решение суда первой инстанции в силе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юрий Шевчук проиграл концерт в суде».

Олеся Павленко