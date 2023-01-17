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ВС Башкирии подготовил мотивировку по делу Юрия Шевчука о дискредитации армии

Стала известна мотивировочная часть решения Верховного суда Башкирии (имеется в распоряжении «Ъ»), утвердившего решение Советского райсуда Уфы о признании лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

16 августа 2022 года судья Советского райсуда Уфы Юлия Егорова оштрафовала музыканта на 50 тыс. руб. Протокол в отношении господина Шевчука был составлен сотрудниками отдела УМВД по Уфе 18 мая после его концерта в комплексе «Уфа-Арена». На концерте Юрий Шевчук в числе прочего заявил: «Родина — не жопа президента, чтобы ее мусолить и целовать». На экранах появлялись фразы «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ) и «Нет войне».

19 декабря Верховный суд Башкирии оставил решение суда первой инстанции в силе. Как сообщается в решении, апелляционная инстанция посчитала выводы Советского райсуда о наличии в действиях Юрия Шевчука состава административного правонарушения «соответствующими фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам». Из документа следует, что обращение музыканта к публике выражает «явно негативное отношение к проводимой специальной военной операции», направлено на формирование у аудитории «ложного мнения относительно истинных целей и задач использования Вооруженных сил РФ, то есть на их дискредитацию».

«Оснований для переоценки установленных обстоятельств и выводов судьи районного суда не имеется»,— говорится в решении ВС.

Сам размер штрафа Верховный суд также посчитал обоснованным, отметив, что объектом правонарушения является посягательство на общественный порядок, а виновный способен влиять на мнение «большой части общества».

Подробнее — в материале «Ъ» «Юрий Шевчук дал оценку».

Венера Хисамова, Уфа

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