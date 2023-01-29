Правозащитники призвали власти Южной Кореи предоставить убежище бежавшим от мобилизации россиянам

Пять россиян, которые приехали в Южную Корею из-за объявления мобилизации в России, по-прежнему остаются в транзитной зоне аэропорта Инчхон в Сеуле. Южнокорейские правозащитники призвали властей страны предоставить им политическое убежище. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление.

«Те, кто подает заявление на получение статуса беженца, спасаясь от политических и религиозных преследований со стороны своих стран, имеют право на защиту в соответствии с международным правом»,— сказано в заявлении южнокорейской правозащитной группы.

Правозащитники настаивают, что в случае возвращения в Россию мужчины будут задержаны или принудительно призваны на военную службу. В заявлении отмечается, что россиян можно назвать политическими беженцами, которые столкнулись с преследованиями.

Как сообщил CNN адвокат россиян, первое заседание по апелляции на отказ в рассмотрении заявления на предоставление убежища назначено на 31 января. В этот день суд должен вынести решение, будет ли дело «достойно оценки». По словам адвоката, россиянам предоставляется одноразовое питание и душ. Остальные приемы пищи они обеспечивают себе самостоятельно, дополнил он.

9 января газета The Korea Times сообщила о пяти россиянах-уклонистах, которые несколько месяцев живут в зоне вылета международного аэропорта Инчхон. По информации издания, двое россиян прибыли в Сеул в октябре, еще трое — в ноябре. Мужчины хотят получить убежище в Южной Кореи, но Минюст страны счел уклонение от военной службы недостаточной причиной для предоставления политического убежища. Россияне подали апелляцию на это решение.

По решению суда по заявлению об апелляции, россиянам могут выдать визы G-1, которые гарантируют им временное пребывание в Корее до окончания проверки на получения статуса беженца. Если суд отклонит ходатайство, мужчин депортируют в Россию.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. О ее завершении власти заявили 28 октября. Официально указ о завершении мобилизации не был подписан. По словам Минобороны, на службу было призвано около 300 тыс. человек.

О том, что происходит на 340-й день после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко