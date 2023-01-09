Пятеро россиян-уклонистов застряли в аэропорту Южной Кореи из-за отказа предоставить им убежище

Пять российских граждан, которые покинули Россию в конце сентября после начала частичной мобилизации, пребывают в зоне вылета международного аэропорта Инчхон, пишет The Korea Times. Мужчины намерены получить убежище в Южной Корее, но, как уточняет издание, Минюст считает, что уклонение от призыва на военную службу не является уважительной причиной для признания их беженцами.

В статье The Korea Times отмечается, что одним из покинувших Россию мужчин стал 23-летний житель Бурятии. Он покинул родной город 24 сентября сразу после того, как получил повестку в рамках частичной мобилизации. Молодой человек рассказал, что в 2019 году уже проходил обязательную годовую военную службу, поэтому свою страну никогда защищать не отказывался.

По информации издания, вместе с другими россиянами он на машине направился в Монголию, оттуда — на Филиппины, где мужчина прожил несколько недель, а 12 ноября прилетел в аэропорт Инчхон. В аэропорту он подал заявление о предоставлении ему статуса беженца, но южнокорейское правительство ему отказало.

Еще один 30-летний мужчина из Красноярска находится в здании международного южнокорейского аэропорта уже более 80 дней, пишет The Korea Times. Он рассказал изданию, что был участником ряда антиправительственных митингов, поэтому считает, что его обязательно направили бы на Украину в рамках российской военной операции. «Потому что я в их черном списке»,— добавил он.

Третий россиянин, историю которого приводит издание, — 31-летний футболист из Нальчика. В интервью The Korea Times он рассказал, что принял решение покинуть Россию после того, как узнал о гибели его знакомых на Украине. По его словам, он лично знал двоих военнослужащих, которые погибли в Макеевке в новогоднюю ночь.

«По российским законам меня не имеют права призывать в армию. Но в ноябре ко мне домой пришли военные и заставили меня подписать документ о том, что я буду считаться дезертиром, если не явлюсь на военную службу через несколько дней»,— сказал он. Мужчина не уточнил, на каких основаниях ему положена отсрочка.

Южнокорейские адвокаты, предоставленные пятерым мужчинам государством, подали жалобу в Административный суд Инчхона, призвав Минюст аннулировать решение об отказе в предоставлении им статуса беженца.

«Эти мужчины столкнулись с преследованием в своей родной стране из-за их предполагаемых политических взглядов, что дает им право на получение убежища в соответствии с международными стандартами»,— сообщил их законный представитель Ли Чон-чан.

Как отмечает издание, по решению суда россиянам могут выдать визы G-1, которые гарантируют им временное пребывание в Корее до тех пор, пока они не пройдут официальную процедуру проверки на статус беженца. Если же суд отклонит ходатайство, то мужчины будут депортированы в Россию.

Частичная мобилизация в России началась в день подписания указа президента Владимира Путина — 21 сентября. О ее завершении российские власти сообщили 28 октября. В войска были призваны 300 тыс. человек.

Милена Костерева