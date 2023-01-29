Шольц считает, что Германия адаптировалась к отсутствию сотрудничества с РФ

Германия больше не сотрудничает с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, Берлину удалось быстро адаптироваться к «новой реальности».

«24 февраля 2022 года мы столкнулись со сменой эпох, и Германия быстро адаптировалась к этой новой реальности. Реальности, где мы уже не сотрудничаем с Россией»,— сказал господин Шольц латиноамериканским журналистам в преддверии турне по Латинской Америке. Интервью опубликовано на сайте немецкого правительства.

Олаф Шольц заявил, что Германия больше не зависит от российского газа, нефти и угля. По его словам, страна смогла трансформировать энергетику в течение нескольких месяцев. Канцлер сообщил, что власти продолжают работать над «сокращением односторонней зависимости экономики».

Российско-немецкие отношения ухудшились на фоне ввода российских войск на Украину 24 февраля 2022 года. Германия стала отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на высокую зависимость от них. Берлин поддержал нефтяные санкции против Москвы и сократил закупки российского газа.

Как Германия избавляется от энергозависимости от РФ — в материале «Ъ» «Германия раскачивает Казахстан».

Леонид Уварчев