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Коммерсантъ FM
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В Госдуме сообщили о нехватке 30–50% дворников в Москве и предложили давать им служебные квартиры

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью msk1.ru сообщила о дефиците дворников в Москве. По ее словам, нехватка дворников находится на уровне 30-50% в разных районах, несмотря на зарплату 50–70 тыс. руб.

«Сейчас дефицит кадров дворников в Москве — от 30% до 50% в разных районах. Их и активно зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более-менее приличные — 50–70 тысяч может дворник получить за месяц на руки. Реально, я правда проверяла. Но все равно это недостаточно привлекательно»,— сказала госпожа Разворотнева.

Для привлечения работников на такие вакансии госпожа Разворотнева предложила выдавать дворникам рабочие квартиры, как в СССР. В начале 2022 года, по словам депутата, в Москве проводили программу по переучиванию безработных, однако вакансий все равно осталось много.

В Санкт-Петербурге в 2022 году не хватало более 4,3 тыс. дворников. Губернатор города Александр Беглов говорил, что дворники в городе будут получать через два года 49 тыс. руб. По его словам, «частники» платят мало, 15–18 тыс. руб., и за такие деньги «никто работать не хочет». Он сообщил, что власти Петербурга создадут свою структуру для увеличения зарплат дворникам.

Анастасия Ларина

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