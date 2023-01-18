Беглов: дворники Петербурга начнут зарабатывать 49 тыс. рублей через два года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что дворники в городе будут получать через два года 49 тыс. руб. Детали их диалога передает сегодня, 18 января, агентство «Прайм».

Со слов губернатора, «частники» платят дворникам мало, 15–18 тыс. руб., и за такие деньги «никто работать не хочет». Поэтому, отметил Александр Беглов, в городе решили создать свою структуру, целью которой в том числе станет увеличение зарплат работников ручного труда.

Напомним, что в Санкт-Петербурге стартовал второй этап перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Снег и мусор во дворах начали убирать не подрядные организации, а местные жилищные агентства.

Подробнее о переходе на новую систему уборки дворов — в материале «Ъ-СПб» «Чиновники перехватывают лопату».

Александр Просяник, Санкт-Петербург