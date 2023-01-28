Петербург не откажется от соли при зимней уборке улиц

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город не может себе позволить отказаться как от противогололедных смесей, так и от их составляющей — соли. Господин Беглов напомнил, что в парках и садах соль не используется.

Об этом он заявил в ходе прямой линии с горожанами. Петербуржцы задали губернатору вопрос о качестве противогололедных смесей, а также необходимости их использования.

«Соль — основной компонент любых смесей против гололеда. Она применяется во всем мире»,— напомнил Александр Беглов. Вопрос зимней уборки улиц относится к безопасности жителей Петербурга — отказаться от материалов против гололеда город не может, отметил господин Беглов, подчеркнув, что каждая партия антиобледенителя проверяется.

Губернатор также сообщил, что в Петербурге с 1 января начался переход на новую модель уборки улиц и дворов.

Петербуржцы недоумевали по поводу применения соли уже в начале декабря 2022 года — так «заранее». Сейчас дорожные предприятия нередко применяют чистую соль, потому что она лучше работает в данных погодных условиях, прокомментировали тогда городские власти. Соль используется из-за ее экономичности и безопасности для людей, сообщили «Фонтанке.ру» в комитете по благоустройству.

Мария Федотова