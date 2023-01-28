В Нагорном Карабахе сообщили о полной остановке подачи газа Азербайджаном

Азербайджан полностью остановил подачу газа в Нагорный Карабах из Армении. В связи с этим подачу газа в столицу непризнанной республики — Степанакерт — в ближайшее время остановят. Об этом говорится в сообщении информационного штаба Нагорного Карабаха в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Из другого сообщения инфоштаба следует, что энергоснабжение республики осуществляется только за счет «крайне ограниченных внутренних ресурсов».

«Азербайджан полностью отключил газоснабжение Армении от Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха.— "Ъ"). Из-за этого газоснабжение города Степанакерта скоро будет прекращено»,— говорится в сообщении.

О том, что Азербайджан перекрыл газоснабжение населенных пунктов Нагорного Карабаха, было известно еще 17 января. При этом сообщалось, что газ в республику не поступает и что жители используют его остатки в трубах.

До этого Азербайджан останавливал поставки газа в республику 13 декабря. Через три дня поставки были возобновлены. Газопровод из Армении в Карабах контролирует азербайджанский оператор «Азеригаз». Поскольку Нагорный Карабах в плане энергетики зависит от Азербайджана, планировалось проложить новый трубопровод вдоль альтернативной дороги из Армении.

В декабре Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Армений. В связи с этим глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил о гуманитарной катастрофе в республике.

Анастасия Ларина