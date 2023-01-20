Зрители смотрят в кошелек

Российский рынок видеосервисов в 2022 году вырос в пределах 5% по выручке, оценили в TelecomDaily, но в 2023-м динамика может быть неустойчивой. Более 25% опрошенных аналитиками Б1 зрителей планируют отказаться от оплаты сервисов. На фоне санкций их библиотеки сократились в среднем на 10%, а альтернативный контент, закупаемый вместо голливудских фильмов и сериалов, не всегда привлекает клиентов. Сами российские стриминги надеются избежать оттока аудитории за счет контента собственного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с результатами опроса аудиторской компании Б1, проведенного в декабре 2022 года, в котором участвовали около 700 пользователей легальных онлайн-кинотеатров из крупных городов России. Более 25% опрошенных пользователей планируют в ближайшее время сократить свои затраты, отменив подписку на видеосервисы.

Из тех, кто собирается отменить подписку, 44% называют основной причиной высокую цену, 32% хотят отказаться после того, как досмотрят конкретный сериал, 11% получили подписку в подарок и не планировали покупать ее, еще 10% не устраивает подборка контента, 3% заявили о низком качестве сервиса.

В 2023 году рост аудитории онлайн-кинотеатров может быть неустойчивым из-за проблем с заменой голливудского контента, прогнозирует партнер Б1 Антон Устименко: «Зарубежные онлайн-сервисы в год инвестируют в проекты в десятки раз больше, чем выручка всего российского рынка видеостриминга». После начала военных действий на Украине об остановке работы в РФ сообщали Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures, с российского рынка ушел Netflix и другие сервисы.

В то же время опрошенные “Ъ” онлайн-кинотеатры утверждают, что не наблюдали оттока пользователей в 2022 году. «За прошлый год у нас наблюдается положительная динамика как по базе подписчиков, так и по смотрению. Так, количество просмотров на одного подписчика выросло на 23% по сравнению с 2021 годом»,— заявили в пресс-службе «Амедиатеки». В Premier тоже говорят о росте числа подписчиков, в первом полугодии оно достигло 2,4 млн человек. Гендиректор Premier Софья Митрофанова считает причиной притока аудитории то, что онлайн-кинотеатр производит собственные фильмы и сериалы.

Директор по развитию видеосервиса Wink («Ростелеком») Антон Володькин говорит о «серьезном приросте количества пользователей» за 2022 год: «Сказался переток клиентов от ушедших онлайн-кинотеатров и политика агрегации контента с разных сервисов в одной подписке». В «Кинопоиске» отказались от комментариев, в ivi, Okko и Start не ответили “Ъ”.

В 2021 году, по оценкам TelecomDaily, общая выручка легальных видеосервисов в России составила 54,9 млрд руб., что на 41% больше результата 2020 года. Рост рынка в 2022 году сохранился, но был в пределах 5%, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «По нашим данным, есть сокращение числа действующих пользователей легальных видеосервисов, но все же процент людей, которые могут отказаться от подписки, меньше 25%».

Снижение объема контента западных мейджоров у отдельных сервисов составляло до 70%, в среднем по рынку сокращение библиотек можно оценить на уровне до 10%, говорит господин Кусков: «Закупаемый южноамериканский, китайский и индийский контент не привлекает столько же пользователей, сколько голливудский — пользователь иногда обнаруживает, что смотреть ему нечего. Это способствует тому, что люди, у которых две-три действующих подписки, оставляют только одну».

По оценке Wink, среднестатистический пользователь оплачивает две подписки, уточняет Антон Володькин: «Одна из них — основная, а вторая меняется в зависимости от наличия интересного пользователю контента». В этом смысле ротация подписок была и ранее, подчеркивает он: «Мы не думаем, что тренд кардинально усилится в 2023 году, так как онлайн-сервисы подготовили солидный набор новинок оригинального контента, что потенциально должно удержать пользователей».

Валерия Лебедева