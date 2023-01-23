Глава Минобороны Италии: Рим не строит антироссийский фронт

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто отреагировал на заявление МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Рим стремительно перешел в число стран, поддержавших санкции. Господин Крозетто отметил, что Италия «не строила антироссийский фронт, а стала помогать стране, в которую Россия вторглась».

«Лавров прав, когда говорит, что итальянский народ — это не тот народ, который создает барьеры»,— сказал итальянский министр телеканалу Rai 3 (перевод ТАСС).

Господин Крозетто заявил, что стране пришлось сделать сложный выбор в отношениях с Россией и она продолжает его делать каждый день. Но, по его словам, Рим должен был отреагировать на произошедшее: «Государство, дружеское государство, с которым мы сотрудничали, на которое приходилось 40% нашей потребности в газе, неожиданно совершило акт, который вынудил нас <...> помогать государству, которое подверглось нападению, защищать своих граждан и территориальную целостность».

Глава Минобороны Италии отметил, что его страна «воспользуется уважением, которое эта нация заслужила на протяжении веков» и попытается организовать переговоры. «Пока наше суждение о действиях России сурово и недвусмысленно»,— добавил он.

Сергей Лавров ранее в январе заявил, что для России была удивительна та «стремительность, с которой Италия перешла не просто в стан тех, кто подписался под санкциями, а в стан лидеров, одного из лидеров антироссийских действий». По его мнению, эта линия не отражает интересы итальянского народа.

Леонид Уварчев