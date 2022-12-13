Министр обороны Италии пообещал закончить поставки оружия на Украину при мирных переговорах

Поставки оружия из Италии на Украину прекратятся, как только начнутся мирные переговоры, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Об этом он заявил во время выступления в Сенате.

«Я отдаю себе отчет в том, что военная помощь рано или поздно должна прекратиться, и закончится она тогда, когда мы проведем мирные переговоры, на которые мы все надеемся»,— заявил министр (цитата по Reuters).

Ранее в этом месяце кабинет министров Италии принял постановление, позволяющее ему продолжать утверждать поставки Украине оружия в течение всего 2023 года, не запрашивая официального одобрения парламента на каждую новую поставку. Премьер-министр Джорджа Мелони также неоднократно обещала продолжать оказывать поддержку Украине.

Когда премьером Италии был Марио Драги, правительство одобрило пять поставок оружия на Украину, детали этих поставок не раскрываются, поскольку относятся к гостайне.

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Мария Федотова