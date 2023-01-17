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Коммерсантъ FM
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Юань сгладят свопом

Банк России вводит новый инструмент денежного рынка

ЦБ запускает новый финансовый инструмент — операции валютный своп с юанем. Это логичная замена свопам с «недружественными» валютами, которые ЦБ не проводит после введения санкций. Инструмент должен снизить ажиотажный спрос на китайскую валюту, а также сглаживать всплески волатильности на рынке.

С 19 января ЦБ начнет заключать с банками однодневные сделки по предоставлению юаней за рубли, следует из сообщения регулятора. За счет этого ЦБ собирается ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения дисбалансов. При этом значимость нового инструмента возрастает из-за «активного расширения прямых расчетов» в национальных валютах между компаниями из РФ и КНР. Кроме того, инструмент позволит управлять валютной позицией банков. Например, в прошлом году валютные позиции банков (соотношение активов и пассивов в иностранной валюте, в случае равенства — считается закрытой, в случае несовпадения — открытой) на фоне различных ограничений и санкций сильно разошлись, отмечают собеседники “Ъ”. На этом фоне ЦБ ослаблял контроль за соблюдением лимитов открытой валютной позиции в долларах США и евро.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин отмечает, что эффективно работать долларовым свопом со всем рынком ЦБ сейчас не может из-за санкций. В сегментах операций с рядом валют, например, долларом и евро, нет даже видимости единого рынка. В силу этого традиционно использовавшиеся валютные свопы не позволяют удовлетворять потребности всего рынка, необходима замена и юань для этого вполне подходящая валюта, считает он. «Поскольку Банк России смог возобновить валютные интервенции (с прошлой недели ЦБ продает юани на 3 млрд руб., см. “Ъ” от 13 января), то очевидно, что власти Китая пошли навстречу и банки-корреспонденты из КНР позволяют проводить операции в юанях»,— добавляет эксперт.

Как следует из сообщения ЦБ, при расчете своп-разницы ставка будет рассчитываться исходя из Шанхайской межбанковской ставки (Overnight SHIBOR) и ключевой ставки ЦБ.

Исходя из представленной формулы и ставок на 17 января следует, что своп-разница составит 2,15% годовых.

Одновременно с этим рыночные ставки по сделкам своп с китайской валютой достигали 4,9% годовых, отмечает руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев. Ставка выше привычных значений для денежного рынка по юаням, но ЦБ и раньше устанавливал сопоставимые котировки по операциям своп с долларами США, отмечают в банке «Союз». «С учетом того, что рынок юаня перегрет, ЦБ новым продуктом (с существенным объемом) снимает ажиотаж, и ставки привлечения по юаням должны опуститься, так как предлагаемая ставка своп от ЦБ (если говорить, что мы продаем рубли и получаем юани) очень привлекательная для банков»,— считают в Новикомбанке.

Лимит операций составит 10 млрд CNY (в пересчете на рубли по биржевому курсу — около 100 млрд руб.). В то же время на Московской бирже ежедневный объем операций больше полугода составляет 20–30 млрд CNY.

«До сих пор значительное влияние на ликвидность в юанях оказывали китайские банки, но у них есть своя сезонность операций»,— говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

По его словам, «новый инструмент ЦБ позволит снизить негативные эффекты волатильности, но его объемы не должны быть сопоставимы с потребностями рынка, это прежде всего инструмент сглаживания колебаний».

ЦБ определил основные направления работы

В данном случае регулятор обеспечивает стабильность на рынке, полагает и Филипп Аграчев, поскольку у банков пока еще нет «длинных пассивов в юанях, а финансирование длинных активов короткими свопами может приводить к локальной нехватке ликвидности». В такой ситуации банки смогут привлечь китайскую валюту у ЦБ. При этом участники рынка ожидают роста объемов операций. «Текущие повышенные ставки на рынке своп и репо с юанем свидетельствуют о наличии рыночного спроса на такую услугу со стороны многих крупных банков»,— указывают в банке «Союз». Впрочем, повышенным спросом такие сделки будут пользоваться при ухудшении конъюнктуры денежного рынка либо при возникновении дефицита юаней в периоды ослабления рубля, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев

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