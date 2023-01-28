Платье принцессы Дианы продали за рекордные $604,8 тыс.

Платье принцессы Дианы, в котором ее сфотографировали для журнала Vanity Fair незадолго до гибели, было продано на аукционе Sotheby`s за $604,8 тыс. Это рекордная для платья сумма в истории аукциона, сообщили в Twitter организаторы. Изначально лот оценивали в $120 тыс., сообщает CNN.

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Речь идет о бархатном платье баклажанового цвета, созданном Виктором Эдельштейном. Оно является частью коллекции модельера, вышедшей осенью 1989 года. В этом платье в Диана 1991 году снялась для портрета британского художника Дугласа Хардинга Андерсона, а также для Vanity Fair. Статья со снимком была опубликована за месяц до гибели принцессы в августе 1997 года.

По итогам 2022 года общий оборот Sotheby`s составил $8 млрд. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. В общую сумму помимо произведений искусства вошли обороты предметов роскоши, старинных автомобилей и недвижимости.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Удачный год случился у дома Sotheby`s"».

Лаура Кеффер