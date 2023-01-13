«Удачный год случился у дома Sotheby's»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие картины ушли с молотка с наиболее впечатляющим результатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / Reuters Фото: Bobby Yip / Reuters

Вернемся к прошлому году. В 2022-м общий оборот Sotheby's составил $8 млрд (это, между прочим, на $400 тыс. меньше, чем у главных конкурентов из Christie's). Но зато почти на 10% больше, чем годом ранее, хотя в общую сумму входят также обороты предметов роскоши, старинных автомобилей и недвижимости, не только произведений искусства. И вот наиболее заметные результаты Sotheby's за последний год.

В первую очередь, это Рене Магритт. 2 марта дом установил новый ошеломляющий аукционный рекорд, когда культовое полотно из знаменитой серии «Империя огней» было продано за $79,3 млн, а это более чем на $50 млн выше предыдущего аукционного рекорда Магритта.

И еще один сюрреалист — Франсис Пикабиа. Парижское отделение дома поставило новый рекорд — $10,9 млн за одну из самых известных картин Пикабиа «Павония». Она была создана в 1929 году для проекта украшения парижской квартиры арт-дилера Леонса Розенберга.

И опять «нефигуративист» — Ив Кляйн. Тут еще интереснее: $1,16 млн заплатили в Париже за бумажку. Квитанция на покупку так называемой «Зоны нематериальной изобразительной чувствительности», — листок бумаги, подписанный в 1959 году. Кляйн продал много копий этих квитков в обмен на «зоны», при этом автор призывал покупателей сжигать их. Так что очень немногие из квитанций дожили до наших дней.

Ну и куда же без Пабло Пикассо? Это был самый дорогой Пикассо 2022 года: «Обнаженная на кушетке» 1932 года, $67,5 млн в Нью-Йорке. Мари-Терез Вальтер изображена с чувственными конечностями морского существа.

Френсис Бэкон, «Этюд для портрета Люсьена Фрейда», который 40 лет находился в частной коллекции. Двухметровое полотно 1964 года ушло в Лондоне за $52,5 млн.

Снова сюр в исполнении Пита Мондриана: «Композиция № II» 1930 года достигла $51 млн.

Ну и китайцы: Чжан Дацянь, классик каллиграфии XX века. В отделении Sotheby's Hong Kong его огромный свиток «Сине-зеленый пейзаж» достиг $47,2 млн.

Вот такой удачный год случился у дома Sotheby's.